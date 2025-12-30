Рейтинг@Mail.ru
В Одессе и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:20 30.12.2025 (обновлено: 09:11 30.12.2025)
В Одессе и Харькове прогремели взрывы
В Одессе и Харькове прогремели взрывы
В Одессе и Харькове прогремели взрывы, передают местные СМИ. РИА Новости, 30.12.2025
В Одессе и Харькове прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В Одессе и Харькове прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Одессе прозвучал взрыв", — говорится в сообщении телеканала "Общественное" от 03:32 ночи.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Россия принесет Украине мир на Рождество
26 декабря, 08:00
Менее чем через два часа глава городской военной администрации Сергей Лысак рассказал о новой серии инцидентов.
Кроме того, по данным "Новости. Live", взрывы прогремели и в Харькове.
В обеих областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаХарьковУкраинаВооруженные силы УкраиныВзрыв
 
 
