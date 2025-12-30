Рейтинг@Mail.ru
Выписка из реестра транспортных средств станет платной с 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
03:05 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/vypiska-2065547059.html
Выписка из реестра транспортных средств станет платной с 2026 года
Выписка из реестра транспортных средств станет платной с 2026 года - РИА Новости, 30.12.2025
Выписка из реестра транспортных средств станет платной с 2026 года
Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России станет платным с 1 января 2026 года, однако для большинства онлайн-запросов по информации... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:05:00+03:00
2025-12-30T03:05:00+03:00
общество
россия
россия
2025
общество, россия, fit service
Общество, Россия, FIT SERVICE
Выписка из реестра транспортных средств станет платной с 2026 года

РИА Новости: получение некоторых выписок из реестра авто станет платным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили на дороге в Москве
Автомобили на дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобили на дороге в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Получение некоторых выписок из реестра транспортных средств в России станет платным с 1 января 2026 года, однако для большинства онлайн-запросов по информации об автомобиле доступ останется бесплатным, рассказала РИА Новости юрист международной сети автосервисов Fit Service Екатерина Лазарева.
Выписка из реестра транспортных средств является документом, содержащим сведения о транспортном средстве, зарегистрированном в государственном реестре. Она содержит марку и модель машины, год выпуска, идентификационный номер (VIN), госномер машины, а также сведения о паспорте транспортного средства.
"С 1 января 2026 года вступают в силу изменения, утвержденные постановлением правительства РФ, которые вводят плату за предоставление некоторых выписок из реестра транспортных средств. Бесплатный доступ сохраняется для большинства онлайн-запросов по автомобилю", - рассказала юрист.
Она уточнила, что через портал "Госуслуг" по-прежнему можно будет бесплатно получить расширенную выписку по автомобилю (VIN-запрос) и выписку по владельцу (физическому или юридическому лицу). При этом плата в размере 200 рублей будет взиматься за сокращенную выписку, запрошенную в электронной форме через "Госуслуги".
Также платными становятся бумажные версии выписок: сокращенная версия будет стоить 400 рублей, а расширенная - 100 рублей. Выписка по владельцу также будет стоить 400 рублей плюс по 20 рублей за каждую страницу с шестой включительно.
