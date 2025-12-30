Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото

© AP Photo / Omar Havana Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Читатели Boulevard Voltaire Читатели Boulevard Voltaire обвинили Владимира Зеленского в участии в коррупционных схемах после сообщения издания о том, что с начала конфликта на Украине было перепродано более 600 тысяч единиц оружия.

"Вот уже три года, как всем известно, что оружие, выданное Макроном Зеленскому , возвращается во Францию , где им вооружают бандитов из неблагополучных кварталов. А на полученные деньги Зеленский покупает квартиры в Париже Лондоне , а еще дачу в Израиле", — обрушился с критиков один из комментаторов.

"А Франция продолжает вкачивать миллиарды в эту коррумпированную черную дыру — Украину", — отметил другой.

"Глобальные коррупционные схемы, в которых замешаны приближенные Зеленского, но не он сам... погодите-ка... Как-то это странно, не находите?" — написал третий комментатор.

"С первой же поставки оружия было понятно, чего следует ожидать", — заключил еще один.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.