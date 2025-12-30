Рейтинг@Mail.ru
Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:33 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/vuchich-2065772614.html
Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева
Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева - РИА Новости, 30.12.2025
Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева
Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания экс-президента Югославии Слободана Милошевича в... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T20:33:00+03:00
2025-12-30T20:33:00+03:00
в мире
россия
сербия
югославия
александр вучич
слободан милошевич
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
https://ria.ru/20251227/serbiya-2065060644.html
https://ria.ru/20251230/serbija-2065761583.html
россия
сербия
югославия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сербия, югославия, александр вучич, слободан милошевич, владимир путин, нато, оон
В мире, Россия, Сербия, Югославия, Александр Вучич, Слободан Милошевич, Владимир Путин, НАТО, ООН
Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева

Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева на резиденцию

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания экс-президента Югославии Слободана Милошевича в свете нападения Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина.
"Не надо вам напоминать, что и по Милошевичу били в 1999 году. Некоторые другие, которые думали, что у них есть право наносить удары, по кому захотят. Это появилось не вчера и не сегодня. Все это одна кухня", - ответил Вучич на пресс-конференции во вторник на просьбу местных журналистов прокомментировать нападение.
Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Вучич обсудил с российским послом санкции США против NIS
27 декабря, 15:13
При этом президент Сербии оговорился, что у него недостаточно разведданных, но "решение (конфликта - ред.) не в том, чтобы бить по лидерам государств".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Вучич сообщил о заключении договоров о покупке вооружений на миллиарды евро
Вчера, 19:31
 
В миреРоссияСербияЮгославияАлександр ВучичСлободан МилошевичВладимир ПутинНАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала