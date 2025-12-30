Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания экс-президента Югославии Слободана Милошевича в свете нападения Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина.