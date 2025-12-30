Вучич вспомнил об ударах НАТО по Милошевичу на фоне атаки Киева

БЕЛГРАД, 30 дек – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вспомнил об авиаударах НАТО в 1999 году по местам предполагаемого пребывания экс-президента Югославии Слободана Милошевича в свете нападения Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина.
"Не надо вам напоминать, что и по Милошевичу били в 1999 году. Некоторые другие, которые думали, что у них есть право наносить удары, по кому захотят. Это появилось не вчера и не сегодня. Все это одна кухня", - ответил Вучич на пресс-конференции во вторник на просьбу местных журналистов прокомментировать нападение.
При этом президент Сербии оговорился, что у него недостаточно разведданных, но "решение (конфликта - ред.) не в том, чтобы бить по лидерам государств".
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.