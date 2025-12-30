ВТБ: В 2025 году россияне стали оставлять более щедрые чаевые

https://ria.ru/20251230/vtb-2065661662.html
Средний размер чаевых, которые россияне в 2025 году оставляли за оказанные услуги, в 2025 году вырос почти на 9% - до 421 рубля, сообщает ВТБ. РИА Новости, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Средний размер чаевых, которые россияне в 2025 году оставляли за оказанные услуги, в 2025 году вырос почти на 9% - до 421 рубля, сообщает ВТБ.
Согласно данным сервиса ВТБ.Чаевые+, по количеству оставляемых чаевых по-прежнему с большим отрывом лидируют рестораны — на них приходится около 85%. Далее следуют кафе, бары, отели, салоны красоты, турагентства и другие сервисные организации.
"В ресторанах, кафе и барах россияне стали оставлять чаевые на 9% реже, чем в прошлом году. При этом средний чек вознаграждений там вырос в среднем на 15%, 9% и 7%, соответственно. В ресторанах он составил 472 рубля, в кафе — 233 рубля, в барах — 353 рубля. В среднем это около 12% от размера чека", - уточняется в сообщении.
В ВТБ также отметили появление новых сфер, где клиенты стали оставлять чаевые: операторам в колл-центрах, монтажникам в службах установки интернета, менеджерам в салонах связи и почтовых отделениях, служащим в отелях (не только горничным, но и консьержам, посыльным), продавцам в магазинах одежды, дорогих продуктов и других точках продаж.
"Поведение клиентов, которые оставляют чаевые в достаточно неожиданных случаях, показывает тренд на открытость и благодарность", — приводится в сообщении комментарий руководителя сервиса ВТБ.Чаевые+ Алексея Русакова.