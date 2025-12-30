https://ria.ru/20251230/vsu-2065782860.html
ВСУ атаковали гражданский объект в Ровеньках
ВСУ атаковали гражданский объект в Ровеньках - РИА Новости, 30.12.2025
ВСУ атаковали гражданский объект в Ровеньках
ВСУ с помощью БПЛА атаковали объект гражданской инфраструктуры в Ровеньках ЛНР, пострадавших, предварительно, нет, сообщает правительство ЛНР. РИА Новости, 30.12.2025
луганская народная республика
ВСУ атаковали гражданский объект в Ровеньках
