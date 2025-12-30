Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 30.12.2025
Командира ВСУ уличили в краже топлива
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Командира одной из военных частей ВСУ, расположенных в подконтрольной Украине части ДНР, уличили в краже 17 тонн топлива, предназначенного для работы армейской техники, сообщило украинское Государственное бюро расследований (ГБР).
"Эту схему организовал командир военной части. Он привлек к ней своего подчиненного. В период с мая по октябрь 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин. С такой же регулярностью они подавали заявки на получение горюче-смазочных материалов для выполнения боевых задач", - сообщило ГБР в своем Telegram-канале.
Похищенное топливо фигуранты вывозили на территорию Запорожской области, подконтрольную киевскому режиму. В течение нескольких месяцев фигуранты, по предварительным данным, присвоили более 17 тонн дизельного топлива и бензина.
"Во время очередной разгрузки "списанного" топлива сотрудники Бюро задокументировали незаконную деятельность военнослужащих. В ходе обысков были изъяты служебная документация, 980 литров дизельного топлива и 800 литров бензина, взяты экспериментальные образцы, осмотрены и изъяты другие доказательства", - сообщило ГБР.
