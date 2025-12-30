Командира ВСУ уличили в краже топлива

"Эту схему организовал командир военной части. Он привлек к ней своего подчиненного. В период с мая по октябрь 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин. С такой же регулярностью они подавали заявки на получение горюче-смазочных материалов для выполнения боевых задач", - сообщило ГБР в своем Telegram-канале.