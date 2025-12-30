https://ria.ru/20251230/vsu-2065780029.html
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА на территорию Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.12.2025
херсонская область
