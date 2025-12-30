Рейтинг@Mail.ru
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область

30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:48 30.12.2025
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область - РИА Новости, 30.12.2025
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область
ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА на территорию Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Сальдо сообщил о массированной атаке дронов ВСУ на Херсонскую область

Сальдо: ВСУ беспилотниками пытаются атаковать Херсонскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1"
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. ВСУ предпринимают попытку массированной атаки БПЛА на территорию Херсонской области, работает ПВО, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
Херсонская область
Владимир Сальдо
Вооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
