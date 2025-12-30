Рейтинг@Mail.ru
Многие населенные пункты Запорожской области обесточены из-за ударов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:18 30.12.2025 (обновлено: 22:34 30.12.2025)
Многие населенные пункты Запорожской области обесточены из-за ударов ВСУ
ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, обстрел продолжается, обесточена большая часть населенных пунктов, энергетики...
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
запорожская область
в мире, запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП
Заснеженные опоры ЛЭП. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. ВСУ нанесли более 20 ударов по энергетической системе Запорожской области, обстрел продолжается, обесточена большая часть населенных пунктов, энергетики преступили к восстановлению, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Дорогие жители Запорожской области! Противник нанес более двадцати ударов по энергетической системе нашего региона, и обстрел продолжается. Временно обесточена большая часть населенных пунктов области", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, таким образом "нацистский режим пытается испортить праздник нашему мирному региону". "Очередные тщетные попытки", - заявил губернатор.
"Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы — все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы. Работают системы ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - сообщил он.
Пункт воздушного наблюдения
ВСУ нанесли удары по Запорожской области, заявил Балицкий
Вчера, 21:09
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
 
 
