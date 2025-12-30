Многие населенные пункты Запорожской области обесточены из-за ударов ВСУ

"Администрация Запорожской области, оперативные службы, коммунальные службы — все на местах, в полной готовности. Энергетики работают над восстановлением поврежденных систем, все службы приступили к ликвидации последствий. Все силы и средства задействованы. Работают системы ПВО. Прошу сохранять спокойствие", - сообщил он.