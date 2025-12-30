Рейтинг@Mail.ru
ВСУ впервые завербовали в наемники гражданку Уругвая, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:39 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/vsu-2065717107.html
ВСУ впервые завербовали в наемники гражданку Уругвая, пишут СМИ
ВСУ впервые завербовали в наемники гражданку Уругвая, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
ВСУ впервые завербовали в наемники гражданку Уругвая, пишут СМИ
Первая наемница из Уругвая Наталия Техейра появилась в рядах ВСУ, сообщает интернет-СМИ Montevideo Portal. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:39:00+03:00
2025-12-30T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
уругвай
латинская америка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_7b40e5ba00c28362277a52a1f23b83fa.jpg
https://ria.ru/20251230/vsu-2065712603.html
https://ria.ru/20251230/vsu-2065647486.html
украина
уругвай
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847683609_415:0:3144:2047_1920x0_80_0_0_9dc39ee5653efbd24304468f1e71831c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, уругвай, латинская америка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Уругвай, Латинская Америка, Вооруженные силы Украины
ВСУ впервые завербовали в наемники гражданку Уругвая, пишут СМИ

Montevideo Portal: первая наемница из Уругвая вступила в ряды ВСУ

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Первая наемница из Уругвая Наталия Техейра появилась в рядах ВСУ, сообщает интернет-СМИ Montevideo Portal.
В начале сентября РИА Новости выяснило, что на фоне больших потерь ВСУ начали вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса
Вчера, 16:26
В материале отмечается, что 41-летняя уругвайка с опытом в медицине и частном охранном предприятии вступила в ВСУ 16 декабря и за знание нескольких языков была назначена начальником воинской части, через которую проходит "большое число иностранцев".
В интервью, размещенном на портале структуры, отвечающей за вербовку наемников в ВСУ, уругвайка признала, что не имеет опыта воинской службы.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Украинский журналист рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ
Вчера, 13:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаУругвайЛатинская АмерикаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала