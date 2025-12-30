МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Первая наемница из Уругвая Наталия Техейра появилась в рядах ВСУ, сообщает интернет-СМИ Montevideo Portal.
В начале сентября РИА Новости выяснило, что на фоне больших потерь ВСУ начали вербовку женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на передовой.
В материале отмечается, что 41-летняя уругвайка с опытом в медицине и частном охранном предприятии вступила в ВСУ 16 декабря и за знание нескольких языков была назначена начальником воинской части, через которую проходит "большое число иностранцев".
В интервью, размещенном на портале структуры, отвечающей за вербовку наемников в ВСУ, уругвайка признала, что не имеет опыта воинской службы.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.