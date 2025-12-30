Рейтинг@Mail.ru
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/vsu-2065712603.html
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса - РИА Новости, 30.12.2025
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса
Боевики ВСУ прострелили ногу жителю Красноармейска в ДНР для того, чтобы угнать его автобус, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:26:00+03:00
2025-12-30T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
владимир путин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20251225/krasnoarmeysk-2064624873.html
красноармейск
донецкая народная республика
красноармейск, донецкая народная республика, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Спецоперация
Беженец рассказал, как ВСУ прострелили ногу мирному жителю из-за автобуса

РИА Новости: ВСУ прострелили ногу мирному жителю, чтобы угнать автобус

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Боевики ВСУ прострелили ногу жителю Красноармейска в ДНР для того, чтобы угнать его автобус, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик.
"Человек ехал на автобусе, его вытащили из этого автобуса. Сам автобус забрали, еще и в ногу стрельнули. Он (житель – ред.) с ранением ходил потом еще полгода. Он только его купил, и забрали", - сказал Кулик.
Он добавил, что украинские военные регулярно отбирали личный гражданский транспорт у местных жителей.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны займутся фиксацией последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Беженец рассказал о попытке ВСУ высадить спецназ в Красноармейске
25 декабря, 15:01
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
 
