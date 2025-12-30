ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Боевики ВСУ прострелили ногу жителю Красноармейска в ДНР для того, чтобы угнать его автобус, рассказал РИА Новости беженец Виктор Кулик.
"Человек ехал на автобусе, его вытащили из этого автобуса. Сам автобус забрали, еще и в ногу стрельнули. Он (житель – ред.) с ранением ходил потом еще полгода. Он только его купил, и забрали", - сказал Кулик.
Он добавил, что украинские военные регулярно отбирали личный гражданский транспорт у местных жителей.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что представители СК РФ и соответствующих подразделений Минобороны займутся фиксацией последствий преступлений украинских боевиков в Красноармейске и Волчанске.
