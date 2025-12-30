В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Во время очередных атак ВСУ погиб один мирный житель, четверо получили ранения. На участке автодороги Грушевка - Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина… Мужчину, находившегося в машине, бойцы "Орлана" доставили в Волоконовскую ЦРБ. У него диагностировали баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения спины и плеча", - написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, в селе Бессоновка в результате атаки на автомобиль мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в районную больницу, а для дальнейшего лечения планируют перевести в белгородскую горбольницу №2. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал еще одну машину. Раненого водителя с минно-взрывной травмой госпитализировали в местную больницу, уточнил губернатор.
"Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени при атаке FPV-дрона на трактор в селе Белянка. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Техника повреждена", - добавил глава области.
