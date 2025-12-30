В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

По его словам, в селе Бессоновка в результате атаки на автомобиль мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в районную больницу, а для дальнейшего лечения планируют перевести в белгородскую горбольницу №2. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал еще одну машину. Раненого водителя с минно-взрывной травмой госпитализировали в местную больницу, уточнил губернатор.