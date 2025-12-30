Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 30.12.2025 (обновлено: 15:19 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/vsu-2065684955.html
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 30.12.2025
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:11:00+03:00
2025-12-30T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065560440.html
https://ria.ru/20251227/ukraina-2065085171.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель

В Белгородской области при атаке ВСУ по автомобилям погиб мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Один мирный житель погиб, четверо получили ранения в результате ударов дронов ВСУ по автомобилям в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Во время очередных атак ВСУ погиб один мирный житель, четверо получили ранения. На участке автодороги Грушевка - Пятницкое Волоконовского округа в результате удара FPV-дрона по автомобилю погибла женщина… Мужчину, находившегося в машине, бойцы "Орлана" доставили в Волоконовскую ЦРБ. У него диагностировали баротравму, а также множественные слепые осколочные ранения спины и плеча", - написал Гладков в Telegram-канале.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
07:03
По его словам, в селе Бессоновка в результате атаки на автомобиль мужчина получил осколочные ранения. Его доставили в районную больницу, а для дальнейшего лечения планируют перевести в белгородскую горбольницу №2. В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон атаковал еще одну машину. Раненого водителя с минно-взрывной травмой госпитализировали в местную больницу, уточнил губернатор.
"Ещё один мужчина получил множественные осколочные ранения лица, руки и голени при атаке FPV-дрона на трактор в селе Белянка. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Техника повреждена", - добавил глава области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Преднамеренное уничтожение". В США запаниковали из-за Украины
27 декабря, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала