Украинский журналист рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из рядов ВСУ ежедневно дезертирует более тысячи военных, украинскую армию не восстановить, заявил украинский журналист Владимир Бойко.

"Каждый день из украинского войска дезертируют более тысячи военнослужащих, то есть один человек каждый 1-1,5 минуты. Это означает, что армии нет и восстановить ее невозможно - точка невозврата пройдена", - пишет Бойко в соцсетях.

По его словам, реальное число находящихся на фронте украинских солдат намного меньше тех данных, о которых говорят власти.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в территориальной обороне, отмечает журналист. У нее нет ни артиллерии, ни бронетехники, однако именно она отвечает за удержание территории. Свои серьезные потери тероборона может восполнить только за счет принудительной мобилизации.

Бойко указывает на то, что провалы территориальной обороны под Гуляйполем в Запорожской области были продиктованы массовым дезертирством военных, которым без предоставления подкреплений приказали отправиться на позиции.

"Бойцы, когда про это узнали, просто сели в автомобили и поехали домой", - добавил журналист.

Двадцать пятого декабря в социальных сетях распространилось видео, предположительно, снятое в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.