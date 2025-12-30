Украинский журналист рассказал о массовом дезертирстве в ВСУ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Из рядов ВСУ ежедневно дезертирует более тысячи военных, украинскую армию не восстановить, заявил украинский журналист Владимир Бойко.
"Каждый день из украинского войска дезертируют более тысячи военнослужащих, то есть один человек каждый 1-1,5 минуты. Это означает, что армии нет и восстановить ее невозможно - точка невозврата пройдена", - пишет Бойко в соцсетях.
"Жалеть никого не будут". Сырский нашел решение проблем на фронте
26 декабря, 08:00
По его словам, реальное число находящихся на фронте украинских солдат намного меньше тех данных, о которых говорят власти.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в территориальной обороне, отмечает журналист. У нее нет ни артиллерии, ни бронетехники, однако именно она отвечает за удержание территории. Свои серьезные потери тероборона может восполнить только за счет принудительной мобилизации.
Бойко указывает на то, что провалы территориальной обороны под Гуляйполем в Запорожской области были продиктованы массовым дезертирством военных, которым без предоставления подкреплений приказали отправиться на позиции.
"Бойцы, когда про это узнали, просто сели в автомобили и поехали домой", - добавил журналист.
Двадцать пятого декабря в социальных сетях распространилось видео, предположительно, снятое в командном пункте 1-го батальона 106-й бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. В декабре офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, касающихся самовольного оставления части и дезертирства в ВСУ.
Силовики рассказали о почти полном дезертирстве 155-й бригады ВСУ
25 декабря, 21:07