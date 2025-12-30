ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 беспилотниками за сутки

БЕЛГОРОД, 30 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов Белгородской области более 50 беспилотником, за медицинской помощью обратились пять мирных жителей, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пункта попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 54 беспилотников, из них 34 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и 14 транспортных средствах.
"В Белгородском округе посёлок Малиновка, сёла Бессоновка и Чайки атакованы 3 беспилотниками, 2 из которых сбиты и подавлены. На перекрёстке дорог Бессоновка - Орловка от удара беспилотника по автомобилю ранены две женщины. После обследования в городской больнице №2 города Белгорода у одной женщины исключили предварительные диагнозы. Вторая пострадавшая продолжает лечение амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Борисовский и Шебекинский округа атакованы 32 беспилотниками, 27 из которых сбиты и подавлены, по Валуйскому и Краснояружскому округам нанесены удары 10 БПЛА, 5 из которых подавлены.
"В Грайворонском округе город Грайворон и сёла Глотово, Замостье и Почаево атакованы 9 беспилотниками. В селе Замостье в результате атаки дрона на легковой автомобиль получили ранения две женщины. Помощь оказана, лечение продолжат амбулаторно. Автомобиль повреждён. Вчера в Грайворонскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на легковой автомобиль в Грайвороне 28 декабря. После оказания медицинской помощи он отпущен на амбулаторное лечение", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.