https://ria.ru/20251230/vsu-2065621815.html
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки - РИА Новости, 30.12.2025
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер М113 производства США в ДНР, сообщило журналистам... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:22:00+03:00
2025-12-30T12:22:00+03:00
2025-12-30T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сша
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_e52da43415ee686bb1f2bb8853913d9f.jpg
https://ria.ru/20251230/tsentr-2065621457.html
россия
сша
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2059025750_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ec40b1f2a7e350a1b7ff18ef5a3f9c9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная"