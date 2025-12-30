Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки - РИА Новости, 30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 30.12.2025 (обновлено: 12:25 30.12.2025)
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки
Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер М113 производства США в ДНР, сообщило журналистам... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
сша
донецкая народная республика
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
Новости
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, донецкая народная республика, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, США, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная" за сутки

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне работы группировки "Южная"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град"
Боевая работа расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за сутки уничтожили до 220 военнослужащих ВСУ и бронетранспортер М113 производства США в ДНР, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Бересток, Закотное, Константиновка, Миньковка, Николаевка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики.", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, а также два склада боеприпасов и материальных средств.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ВСУ за сутки потеряли более 470 боевиков в зоне действий "Центра"
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
