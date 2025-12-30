Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал о наказании командования ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
11:06 30.12.2025
Украинский пленный рассказал о наказании командования ВСУ
Украинский пленный рассказал о наказании командования ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
Украинский пленный рассказал о наказании командования ВСУ
Командование ВСУ в качестве наказания брало с украинских солдат деньги и отправляло солдат в Красноармейск, рассказал РИА Новости украинский военнопленный... РИА Новости, 30.12.2025
2025
Украинский пленный рассказал о наказании командования ВСУ

Пленный Литкин: командование ВСУ в качестве наказания брало с солдат деньги

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Командование ВСУ в качестве наказания брало с украинских солдат деньги и отправляло солдат в Красноармейск, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Литкин.
"Пока был в 32-й бригаде после учебки (учебный центр ВСУ – ред.), первый "залет" (нарушение - ред.) был 17 тысяч штраф, второй был 100 тысяч (гривен, около 185 тысяч рублей – ред.). Там говорили, если не будете слушать, учить, то сразу на Покровск (Красноармейск – ред.), на ноль (линию боевого соприкосновения – ред.)", – сказал Литкин.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Пленный рассказал, как ВСУ отправляют на оборону Сумской области
