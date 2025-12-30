https://ria.ru/20251230/vsu-2065580617.html
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области - РИА Новости, 30.12.2025
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по 9 населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T10:15:00+03:00
2025-12-30T10:15:00+03:00
2025-12-30T10:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
днепр (река)
каховка
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801569628_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_992b04461db99b8ccfc122ffc9d5808d.jpg
https://ria.ru/20251230/vsu-2065551650.html
херсонская область
днепр (река)
каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801569628_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_bf0d5e37ee45b10cdc2722d006369be5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , днепр (река), каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Днепр (река), Каховка, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки нанесли 42 артиллерийских удара по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли удары по 9 населенным пунктам Херсонской области