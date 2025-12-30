Рейтинг@Mail.ru
Британский наемник сообщил об огромных материальных потерях ВСУ - РИА Новости, 30.12.2025
03:17 30.12.2025
Британский наемник сообщил об огромных материальных потерях ВСУ
Британский наемник сообщил об огромных материальных потерях ВСУ
Воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании Реджинальд Френсис Стил сообщил, что ВСУ несут огромные материальные потери. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
великобритания
киев
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
великобритания
киев
донецкая народная республика
2025
в мире, великобритания, киев, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Великобритания, Киев, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Британский наемник сообщил об огромных материальных потерях ВСУ

Наемник из Британии Стил заявил, что ВСУ несут огромные материальные потери

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании Реджинальд Френсис Стил сообщил, что ВСУ несут огромные материальные потери.
Стил заочно предстанет перед судом в ДНР, прокуратура республики утвердила в отношении него обвинительное заключение по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
"Вы не поверите, какого масштаба тут (в ВСУ - ред.) материальные потери в армии. Это за гранью, приятель. Могу поспорить, в Великобритании тебя в порошок сотрут, если ты хоть одну пулю потеряешь. Но на войне материальные потери - ящиками", - написал он в комментариях к своему посту в соцсети.
По версии следствия, в мае 2022 года Стил через Польшу приехал на Украину, где вступил в качестве наемника в так называемый "Интернациональный легион" для участия в боевых действиях. Отмечается, что на территории тренировочных баз Стил прошел военную подготовку, а также был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого до осени 2025 года наемник принимал участие в боях против против военнослужащих ВС РФ, за что получил денежное вознаграждение, эквивалентное сумме, превышающей 3 миллиона рублей.
