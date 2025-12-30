Британский наемник сообщил об огромных материальных потерях ВСУ

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Воевавший на стороне Киева наемник из Великобритании Реджинальд Френсис Стил сообщил, что ВСУ несут огромные материальные потери.
Стил заочно предстанет перед судом в ДНР, прокуратура республики утвердила в отношении него обвинительное заключение по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
"Вы не поверите, какого масштаба тут (в ВСУ - ред.) материальные потери в армии. Это за гранью, приятель. Могу поспорить, в Великобритании тебя в порошок сотрут, если ты хоть одну пулю потеряешь. Но на войне материальные потери - ящиками", - написал он в комментариях к своему посту в соцсети.
По версии следствия, в мае 2022 года Стил через Польшу приехал на Украину, где вступил в качестве наемника в так называемый "Интернациональный легион" для участия в боевых действиях. Отмечается, что на территории тренировочных баз Стил прошел военную подготовку, а также был обеспечен оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. После этого до осени 2025 года наемник принимал участие в боях против против военнослужащих ВС РФ, за что получил денежное вознаграждение, эквивалентное сумме, превышающей 3 миллиона рублей.
