Награжденный Путиным врач рассказал, как спасал раненых

КУРСК, 30 дек – РИА Новости. Награжденный по указу президента России Владимира Путина орденом Мужества сосудистый хирург и замначальника медсанчасти в курском Курчатове Максим Хруслов рассказал РИА Новости, как в первые дни вторжения ВСУ в регион трое суток подряд без отдыха оперировали раненых.

Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области , их продвижение было остановлено. Как пояснил Хруслов, в момент вторжения он занимал должность не только сосудистого хирурга, но и заместителя начальника Медико-санитарной части №125 в Курчатове Курской области.

"Получилось так, что когда националисты вторглись на территорию Курской области, медсанчасть стала ближайшим к линии боевого соприкосновения медицинским учреждением, в котором оказывалась специализированная помощь. Всем, кто обращался (оказывали помощь – ред.), пострадавшим гражданским от рук националистов и военным. Из приграничья везли своим транспортом, волонтеры, военные везли, все везли", – сказал Хруслов.

По словам хирурга, весь медицинский персонал смог сорганизоваться и оказать необходимую помощь раненым пациентам.

"Особенно на первых этапах, когда важно было всем своевременно эту помощь оказать и не остановиться. Потому что, надо понимать, что гражданское учреждение в первый раз за 80 лет столкнулось с ситуацией, когда враг на нашей территории и мы должны были быстро превратиться в военный госпиталь... Прямо с полей эвакуационные группы привозили раненых", – рассказал врач.

Он уточнил, что в первые дни вторжения помогать пациентам приходилось без перерыва на отдых.

"Первые трое суток работали круглосуточно. Личный рекорд – 60 часов без возможности даже сесть, лечь... Я оперирующий сосудистый хирург и приходилось, практически одномоментно работать на нескольких столах. Основной этап сделал в операционной, переходил на следующий стол... Надо было организовать работу, показать, что ты с ними (подчиненными - ред.), надо было ... внушать оптимизм, то есть и работать, и оперировать вместе с ними", – поделился Хруслов.

По его информации, характер ранений большинства пациентов был схожим и представлял собой последствия обстрелов солдатами ВСУ или осколочные повреждения от их боеприпасов. "Пулевые и минно-взрывные травмы (были у мирного населения – ред.)", – пояснил собеседник.