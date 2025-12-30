Рейтинг@Mail.ru
17:26 30.12.2025
Награжденный Путиным врач рассказал, как спасал раненых
Награжденный Путиным врач рассказал, как спасал раненых
курская область, россия, курчатов, владимир путин, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Курчатов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Награжденный Путиным врач рассказал, как спасал раненых

КУРСК, 30 дек – РИА Новости. Награжденный по указу президента России Владимира Путина орденом Мужества сосудистый хирург и замначальника медсанчасти в курском Курчатове Максим Хруслов рассказал РИА Новости, как в первые дни вторжения ВСУ в регион трое суток подряд без отдыха оперировали раненых.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Как пояснил Хруслов, в момент вторжения он занимал должность не только сосудистого хирурга, но и заместителя начальника Медико-санитарной части №125 в Курчатове Курской области.
Илия Гукежев - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Появились подробности гибели курского студента, награжденного Путиным
26 июня, 09:56
"Получилось так, что когда националисты вторглись на территорию Курской области, медсанчасть стала ближайшим к линии боевого соприкосновения медицинским учреждением, в котором оказывалась специализированная помощь. Всем, кто обращался (оказывали помощь – ред.), пострадавшим гражданским от рук националистов и военным. Из приграничья везли своим транспортом, волонтеры, военные везли, все везли", – сказал Хруслов.
По словам хирурга, весь медицинский персонал смог сорганизоваться и оказать необходимую помощь раненым пациентам.
"Особенно на первых этапах, когда важно было всем своевременно эту помощь оказать и не остановиться. Потому что, надо понимать, что гражданское учреждение в первый раз за 80 лет столкнулось с ситуацией, когда враг на нашей территории и мы должны были быстро превратиться в военный госпиталь... Прямо с полей эвакуационные группы привозили раненых", – рассказал врач.
Он уточнил, что в первые дни вторжения помогать пациентам приходилось без перерыва на отдых.
Военный врач ВС РФ обрабатывает рану военнослужащему ВСУ в лазарете пункта временного содержания украинских военнопленных на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Военный врач рассказал о спасении раненых при обстрелах ВСУ
20 августа 2024, 05:21
"Первые трое суток работали круглосуточно. Личный рекорд – 60 часов без возможности даже сесть, лечь... Я оперирующий сосудистый хирург и приходилось, практически одномоментно работать на нескольких столах. Основной этап сделал в операционной, переходил на следующий стол... Надо было организовать работу, показать, что ты с ними (подчиненными - ред.), надо было ... внушать оптимизм, то есть и работать, и оперировать вместе с ними", – поделился Хруслов.
По его информации, характер ранений большинства пациентов был схожим и представлял собой последствия обстрелов солдатами ВСУ или осколочные повреждения от их боеприпасов. "Пулевые и минно-взрывные травмы (были у мирного населения – ред.)", – пояснил собеседник.
Президент России Владимир Путин за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении долга, наградил орденом Мужества замначальника Медико-санитарной части №125 в Курской области Максима Хруслова, соответствующий указ в понедельник размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Военные медики обследуют пациента в полевом госпитале - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Медик рассказал о спасении бойца с тяжелым ранением в зоне СВО
24 октября, 04:18
 
