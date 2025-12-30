https://ria.ru/20251230/vrach-2065706508.html
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью
Саратовские врачи спасли 35-летнюю беременную пациентку, которая страдала от полиорганной недостаточности и больше месяца провела в искусственной коме. РИА Новости, 30.12.2025
САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости. Саратовские врачи спасли 35-летнюю беременную пациентку, которая страдала от полиорганной недостаточности и больше месяца провела в искусственной коме.
"Она была доставлена в ОКБ в тяжелом состоянии. Женщина находилась на 26-27-й неделе беременности и страдала от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей проводился острый гемодиализ, неоднократно переливались компоненты крови, она перенесла несколько экстренных оперативных вмешательств. Все это время она находилась в состоянии медикаментозного сна", — рассказывается
на странице областной клинической больницы в соцсети "ВКонтакте".
По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Марии Провоторовой, активное лечение продолжалось 40 дней, включая искусственную вентиляцию легких. При этом врачи проводили телемедицинские консультации с московским Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.
После 40 дней интенсивной терапии пациентка пришла в сознание и смогла самостоятельно дышать. Сейчас ее состояние стабильно, ей предстоит курс реабилитации.