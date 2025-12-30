Рейтинг@Mail.ru
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью
Хорошие новости
 
16:04 30.12.2025 (обновлено: 16:33 30.12.2025)
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью - РИА Новости, 30.12.2025
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью
Саратовские врачи спасли 35-летнюю беременную пациентку, которая страдала от полиорганной недостаточности и больше месяца провела в искусственной коме. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T16:04:00+03:00
2025-12-30T16:33:00+03:00
хорошие новости
здоровье - общество
саратов
россия
саратов
россия
здоровье - общество, саратов, россия
Хорошие новости, Здоровье - Общество, Саратов, Россия
В Саратове врачи спасли пациентку с полиорганной недостаточностью

В Саратове спасли 35-летнюю беременную пациентку с полиорганной недостаточностью

© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Pixabay / marionbrun
Врачи во время операции. Архивное фото
САРАТОВ, 30 дек — РИА Новости. Саратовские врачи спасли 35-летнюю беременную пациентку, которая страдала от полиорганной недостаточности и больше месяца провела в искусственной коме.
"Она была доставлена в ОКБ в тяжелом состоянии. Женщина находилась на 26-27-й неделе беременности и страдала от полиорганной недостаточности. Состояние пациентки было критическим: ей проводился острый гемодиализ, неоднократно переливались компоненты крови, она перенесла несколько экстренных оперативных вмешательств. Все это время она находилась в состоянии медикаментозного сна", — рассказывается на странице областной клинической больницы в соцсети "ВКонтакте".
По словам заведующей отделением реанимации и интенсивной терапии № 2 Марии Провоторовой, активное лечение продолжалось 40 дней, включая искусственную вентиляцию легких. При этом врачи проводили телемедицинские консультации с московским Национальным медицинским исследовательским центром акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова.
После 40 дней интенсивной терапии пациентка пришла в сознание и смогла самостоятельно дышать. Сейчас ее состояние стабильно, ей предстоит курс реабилитации.
Хорошие новости
 
 
