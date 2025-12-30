В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Должно быть четкое понимание использования программно-технических средств, при этом в массовом сегменте VPN-сервисы следует ограничить. Роскомнадзор имеет все технические возможности с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях блокировать VPN-сервисы", - рассказал Машаров.

Он отметил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит ряд пунктов, которые отягощают административную ответственность гражданина при поиске определенного материала с использованием VPN-сервисов.

"VPN сейчас в некоторых случаях нивелирует требования законодательства Российской Федерации, в частности, использование VPN-сервисов значительно увеличило поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций", - добавил Машаров.

Член ОП РФ подчеркнул, что из-за использования гражданами VPN вырос объем мошеннических операций. По его словам, использование таких сервисов снижает возможность государства оперативно реагировать на угрозы.