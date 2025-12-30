https://ria.ru/20251230/vpn-2065549337.html
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России - РИА Новости, 30.12.2025
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России
Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T03:40:00+03:00
2025-12-30T03:40:00+03:00
2025-12-30T03:40:00+03:00
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_21d943639e05365694fd603360688465.jpg
https://ria.ru/20250722/gd--2030616639.html
https://ria.ru/20251224/vpn-2064461878.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155877/91/1558779133_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_01df6445bdb06887cb42e0024c7071d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России
РИА Новости: Машаров призвал ограничить работу VPN-сервисов в России
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Должно быть четкое понимание использования программно-технических средств, при этом в массовом сегменте VPN-сервисы следует ограничить. Роскомнадзор
имеет все технические возможности с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях блокировать VPN-сервисы", - рассказал Машаров.
Он отметил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит ряд пунктов, которые отягощают административную ответственность гражданина при поиске определенного материала с использованием VPN-сервисов.
"VPN сейчас в некоторых случаях нивелирует требования законодательства Российской Федерации, в частности, использование VPN-сервисов значительно увеличило поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций", - добавил Машаров.
Член ОП РФ
подчеркнул, что из-за использования гражданами VPN вырос объем мошеннических операций. По его словам, использование таких сервисов снижает возможность государства оперативно реагировать на угрозы.
"На протяжении всей нашей истории, в том числе, современной, мы боремся с различными проявлениями агрессии в отношении нашей страны и ее граждан. Поэтому наличие таких сервисов в части возможности их широкого применения, повторюсь, повсеместного использования, несет крайне высокие риски для безопасности общества и государства", - заключил Машаров.