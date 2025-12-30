Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025
03:40 30.12.2025
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России - РИА Новости, 30.12.2025
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России
Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 30.12.2025
технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
В ОП призвали ограничить работу VPN-сервисов в России

© Depositphotos.com / stockassoМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Depositphotos.com / stockasso
Мужчина работает за ноутбуком . Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, заявил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
"Должно быть четкое понимание использования программно-технических средств, при этом в массовом сегменте VPN-сервисы следует ограничить. Роскомнадзор имеет все технические возможности с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) на трансграничных соединениях блокировать VPN-сервисы", - рассказал Машаров.
Он отметил, что Кодекс об административных правонарушениях уже содержит ряд пунктов, которые отягощают административную ответственность гражданина при поиске определенного материала с использованием VPN-сервисов.
"VPN сейчас в некоторых случаях нивелирует требования законодательства Российской Федерации, в частности, использование VPN-сервисов значительно увеличило поток доступа к заблокированным сайтам онлайн-казино, нелегальных букмекеров, а также ряда финансовых организаций", - добавил Машаров.
Член ОП РФ подчеркнул, что из-за использования гражданами VPN вырос объем мошеннических операций. По его словам, использование таких сервисов снижает возможность государства оперативно реагировать на угрозы.
"На протяжении всей нашей истории, в том числе, современной, мы боремся с различными проявлениями агрессии в отношении нашей страны и ее граждан. Поэтому наличие таких сервисов в части возможности их широкого применения, повторюсь, повсеместного использования, несет крайне высокие риски для безопасности общества и государства", - заключил Машаров.
