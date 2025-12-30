Ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина должен быть жестким, заявил Володин

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Депутаты Госдумы считают, что ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина должен быть жёстким, прощать нельзя, Депутаты Госдумы считают, что ответ на атаку Киева на резиденцию президента России Владимира Путина должен быть жёстким, прощать нельзя, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США . Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.

Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом!!! Прощать нельзя", - написал Володин в своем канале на платформе Max.

По его словам, Владимир Зеленский делает всё, чтобы никакие договорённости не состоялись, а достигнутый прогресс в переговорах был сорван.

Володин напомнил, что Зеленский ранее заявил, что уйдёт со своей должности, как только закончатся боевые действия на Украине

"Вдумайтесь в смысл: чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли", - добавил председатель Госдумы

Он отметил, что для Зеленского военные действия — единственный шанс остаться во власти и получать финансовую поддержку Евросоюза.

"Наши войска наступают по всей линии фронта. Киевский режим, пришедший к власти путём госпереворота, пытается любой ценой удержаться. Их потери с пропавшими без вести составляют порядка 2 миллиона человек", - подчеркнул Володин.

Однако, как считает председатель ГД, для Зеленского это всего лишь статистические данные, и будучи нелегитимным, он делает всё, чтобы "самосохраниться", но цена — огромна.

"Миллионы людей бежали с Украины за границу в поисках лучшей жизни. Другим запретили говорить на родном языке. Вера растоптана. История переписана", - отметил Володин.

По его словам, происходящее в Киеве всё больше начинает волновать европейских спонсоров неонацистов, переданные средства "разворованы" Зеленским и его окружением, а США "издержки режима" компенсировать не собираются.