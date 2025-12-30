Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 30.12.2025
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные - РИА Новости, 30.12.2025
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
Беженец из Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, что пять месяцев жил в подвале, откуда его спасли русские солдаты. РИА Новости, 30.12.2025
красноармейск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные

РИА Новости: ВС РФ спасли беженца из Красноармейска, жившего в подвале 5 месяцев

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный в Красноармейске
Российский военный в Красноармейске - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военный в Красноармейске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, что пять месяцев жил в подвале, откуда его спасли русские солдаты.
"В этом году пришли до дядьки в подвал. У него подвал хороший, с выходом на улицу. Потом 24 июня (ВСУ - ред.) жахнули по дому, спалили и расстреляли. И мы с 24 июня, пока нас 23 ноября русские солдаты не вытащили оттуда, не выходили", - сказал Дрига.
По его словам, последний месяц ему и его жене приходилось питаться только фасолью и горохом – единственным оставшимся из запасов продуктом.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
Российский военнослужащий в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Боевики ВСУ ходили по Красноармейску с автоматами и в касках со свастикой
13 декабря, 16:46
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСпецоперация
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
