Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные

ДОНЕЦК, 30 дек – РИА Новости. Беженец из Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, что пять месяцев жил в подвале, откуда его спасли русские солдаты.

По его словам, последний месяц ему и его жене приходилось питаться только фасолью и горохом – единственным оставшимся из запасов продуктом.