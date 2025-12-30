https://ria.ru/20251230/voennye-2065589057.html
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные - РИА Новости, 30.12.2025
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
Беженец из Красноармейска в ДНР Валерий Дрига рассказал РИА Новости, что пять месяцев жил в подвале, откуда его спасли русские солдаты. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:01:00+03:00
2025-12-30T11:01:00+03:00
2025-12-30T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_0:3:3183:1793_1920x0_80_0_0_2a31ff3c2f1c6b634487b0f1dbad88d7.jpg
https://ria.ru/20251213/krasnoarmejsk-2061858356.html
красноармейск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366283_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_0b77cfe77b2478f059dd59df55726786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноармейск, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Спецоперация
Беженец из Красноармейска рассказал, как его спасли русские военные
РИА Новости: ВС РФ спасли беженца из Красноармейска, жившего в подвале 5 месяцев