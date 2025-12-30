Рейтинг@Mail.ru
Минприроды проверит качество питьевой воды в 2026 году
15:46 30.12.2025
Минприроды проверит качество питьевой воды в 2026 году
Минприроды России проведёт в 2026 году проверку качества питьевой воды, которая продается в магазинах, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр РИА Новости, 30.12.2025
Минприроды проверит качество питьевой воды в 2026 году

Бутылки с минеральной водой на транспортировочной ленте. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Минприроды России проведёт в 2026 году проверку качества питьевой воды, которая продается в магазинах, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
"Стратегическим сырьём будущего становится вода, это не только открытые водоёмы, но и подземные наши воды. Так вот, что мы сделали" мы посмотрели все те запасы подземной воды, которые у нас имеются, определили ту номенклатуру, которая говорит о том, что это подземный запас воды, именно той качественной, которая важна для человека, для его потребления, и сейчас, вот недавно прошла комиссия под председательством Дениса Валентиновича Мантурова, где мы были инициаторами, и нас, спасибо большое, поддержали. Двадцать шестой (2026-й) год мы посвятим тому, что мы посмотрим, что добывают предприятия из подземных вод, скважин и что появляется на прилавках. То качество, которое заявлено, и мы видим, как геологи, и то, что мы пьем в бутылках питьевой воды. Чтобы здесь нас не обманывали", - сказал Козлов в интервью телеканалу "Россия 24".
