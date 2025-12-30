https://ria.ru/20251230/vnukovo-2065778193.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация. РИА Новости, 30.12.2025
