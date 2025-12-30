Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково сняли временные ограничения - РИА Новости, 30.12.2025
22:16 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/vnukovo-2065778193.html
Во Внуково сняли временные ограничения
Во Внуково сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T22:16:00+03:00
2025-12-30T22:16:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
москва
москва
2025
1920
1920
true
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), москва
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Москва
Во Внуково сняли временные ограничения

Во Внуково сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Внуково". Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Внуково (аэропорт)Москва
 
 
