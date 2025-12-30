Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил испытательный полет

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем ВК-650В совершил первый полет, сообщил Минпромторг.
"Кадры <...> испытательного полета легкого многоцелевого вертолета Ми-34М1 с отечественным двигателем ВК-650В", — говорится в релизе.
Во время мероприятий проверили устойчивость и управляемость судна, определили нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с разворотами, заявили в "Ростехе". Там отметили, что вертолет займет нишу, в которой до настоящего времени были только зарубежные модели.
По словам главы госкорпорации Сергея Чемезова, его можно будет использовать для перевозки пассажиров, мониторинга, летного обучения и авиационного спорта. Он также указал на маневренность судна и простоту в управлении.
ВК-650В — первый двигатель для легких вертолетов взлетной массой до четырех тонн, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией в короткие сроки. Он оснащен современной цифровой системой автоматического регулирования. Двигатель уже готов к серийному производству.
