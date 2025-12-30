Рейтинг@Mail.ru
30.12.2025

В Венесуэле заявили о многосторонней войне США против Каракаса
12:53 30.12.2025
В Венесуэле заявили о многосторонней войне США против Каракаса
США ведут против Венесуэлы многостороннюю войну , но страна готова противостоять любым угрозам, заявил РИА Новости депутат от правящей партии Сауль Ортега. РИА Новости, 30.12.2025
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото
КАРАКАС, 30 дек - РИА Новости. США ведут против Венесуэлы многостороннюю войну , но страна готова противостоять любым угрозам, заявил РИА Новости депутат от правящей партии Сауль Ортега.
"США проводят политику разрушения международного сообщества. Они претворили в жизнь ретроградную доктрину Монро, которая подразумевает целый ряд неприемлемых притязаний в этой части мира, где мы являемся суверенными и независимыми государствами", - отметил депутат.
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
05:00
"Это многосторонняя война, ведущаяся в экономической и технологической сферах, с применением новых элементов, таких как радиоэлектронная борьба… Для нас угроза реальна и существует, но мы также полны решимости противостоять любой угрозе или вызову", - добавил Ортега.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы, при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
США охотятся на зомби из Венесуэлы
Вчера, 08:00
 
