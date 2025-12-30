Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

В Венесуэле заявили о многосторонней войне США против Каракаса

КАРАКАС, 30 дек - РИА Новости. США ведут против Венесуэлы многостороннюю войну , но страна готова противостоять любым угрозам, заявил РИА Новости депутат от правящей партии Сауль Ортега.

"США проводят политику разрушения международного сообщества. Они претворили в жизнь ретроградную доктрину Монро, которая подразумевает целый ряд неприемлемых притязаний в этой части мира, где мы являемся суверенными и независимыми государствами", - отметил депутат.

"Это многосторонняя война, ведущаяся в экономической и технологической сферах, с применением новых элементов, таких как радиоэлектронная борьба… Для нас угроза реальна и существует, но мы также полны решимости противостоять любой угрозе или вызову", - добавил Ортега.

США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна