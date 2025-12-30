Венесуэла за год уничтожила 39 самолетов, наркоторговцев

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Венесуэла уничтожила в текущем году 39 самолетов, использовавшихся наркоторговцами, сообщил стратегический оперативный командующий ВС страны Доминго Эрнандес Ларес.
"Венесуэла уничтожила 39 самолетов в течение 2025 года", - отметил он в Instagram*.
Командующий ВС отметил, что в понедельник в штате Амасонас было уничтожено восемь самолётов, которые использовали нелегальные взлетно-посадочные полосы.
"Венесуэла - это зона мира, закона и справедливости, где ежедневно ведется борьба с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, причиняющих столько вреда человечеству. Венесуэла не станет площадкой для транснациональной преступности, эти вещества не производятся, не перерабатываются и не потребляются здесь, и мы, конечно же, не будем для них транзитным пунктом", - отметил Эрнандес Ларес.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики . Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он уточнил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Трамп 17 декабря объявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в боливарианскую республику и из нее. Он также пригрозил Венесуэле невиданным до этого времени шоком, потребовав от республики вернуть "украденные" у США нефть, землю и иные активы. Заявление прозвучало на фоне его обещания, сделанного им 12 декабря, в скором времени начать наносить удары по наркоторговцам на суше в рамках борьбы Соединенных Штатов с наркотрафиком у берегов Центральной и Южной Америк.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что РФ фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы , при этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская