ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
05:00 30.12.2025 (обновлено: 09:14 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/venesuela-2065552834.html
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN - РИА Новости, 30.12.2025
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN
ЦРУ США нанесло удар беспилотником по причалу на побережье Венесуэлы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники. РИА Новости, 30.12.2025
в мире
венесуэла
центральное разведывательное управление (цру)
дональд трамп
николас мадуро
мария захарова
россия
сша
венесуэла
россия
сша
карибское море
в мире, венесуэла, центральное разведывательное управление (цру), дональд трамп, николас мадуро, мария захарова, россия, сша, nbc, карибское море
В мире, Венесуэла, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Мария Захарова, Россия, США, NBC, Карибское море
ЦРУ нанесло удар по объекту на побережье Венесуэлы, передает CNN

CNN: ЦРУ нанесло удар по портовому объекту на побережье Венесуэлы

© AP Photo / Ariana CubillosМорской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Ariana Cubillos
Морской порт Ла-Гуайры на побережье Венесуэлы. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. ЦРУ США нанесло удар беспилотником по причалу на побережье Венесуэлы, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
По его данным, это произошло ранее в декабре, но о деталях до этого не сообщалось. Атаке подвергся объект, который, как полагает американское правительство, использовался группировкой "Трен де Арагуа" для хранения наркотиков и их погрузки на суда для дальнейшей транспортировки. В момент инцидента на причале никто не находился, поэтому обошлось без жертв.
На прошлой неделе, как заявлял глава Белого дома Дональд Трамп, на территории страны был уничтожен крупный объект.

Обострение в Карибском море

За последние несколько месяцев Штаты не раз использовали вооруженные силы для ликвидации катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям Вашингтона, такие операции направлены на борьбу с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Венесуэлы и Соединенных Штатов значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А генеральный прокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что венесуэльский лидер якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в США.
В середине месяца Трамп объявил руководство латиноамериканской страны иностранной террористической организацией за "кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми". Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.
Официальный представитель МИД России Захарова отмечала, что Москва фиксирует непрерывное и целенаправленное нагнетание напряженности вокруг дружественной Венесуэлы. При этом особую тревогу вызывает односторонний характер решений, создающих угрозу международному судоходству.
В миреВенесуэлаЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Дональд ТрампНиколас МадуроМария ЗахароваРоссияСШАNBCКарибское море
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
