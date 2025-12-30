Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу на арест главы криминальной группировки Артака Варосяна, в СИЗО он останется как минимум до 26 января, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

Суд Челябинска 28 ноября арестовал главу криминальной группировки "Артаковские" Артака Варосяна. По словам источника, фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска, занимающуюся преступлениями общеуголовной направленности, в том числе вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.

Девятого декабря в правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что силовики провели обыски у более десяти предполагаемых членов преступной группы в Челябинской области, были найдены незаконные предметы и вещества. Отмечалось, что обыски проходили и по местам проживания и деятельности задержанного и находящегося в следственном изоляторе Варосяна. Тогда, по словам собеседника агентства, рассматривался вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам, устанавливались преступные связи фигурантов "в органах власти и силовых структурах региона".