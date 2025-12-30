https://ria.ru/20251230/varosyan-2065676516.html
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна - РИА Новости, 30.12.2025
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна
Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу на арест главы криминальной группировки Артака Варосяна, в СИЗО он останется как минимум до 26 января, сообщили РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:53:00+03:00
2025-12-30T14:53:00+03:00
2025-12-30T14:53:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
челябинский областной суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251126/obysk-2057688187.html
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059052735.html
челябинск
россия
челябинская область
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу на арест главы криминальной группировки Артака Варосяна, в СИЗО он останется как минимум до 26 января, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Организатор ОПГ Артак Варосян не смог выйти из СИЗО и встретит Новый год за решеткой. Сегодня Челябинский областной суд
оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска
о мере пресечения в виде заключения под стражей задержанным сотрудниками УФСБ России
и ГУМВД России по Челябинской области
фигурантам, в том числе организатору ОПГ Варосяну Артаку, обвиняемым в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере", – сказал собеседник агентства.
Срок заключения под стражей – до 26 января, уточнил он.
Суд Челябинска 28 ноября арестовал главу криминальной группировки "Артаковские" Артака Варосяна. По словам источника, фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска, занимающуюся преступлениями общеуголовной направленности, в том числе вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
Девятого декабря в правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что силовики провели обыски у более десяти предполагаемых членов преступной группы в Челябинской области, были найдены незаконные предметы и вещества. Отмечалось, что обыски проходили и по местам проживания и деятельности задержанного и находящегося в следственном изоляторе Варосяна. Тогда, по словам собеседника агентства, рассматривался вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам, устанавливались преступные связи фигурантов "в органах власти и силовых структурах региона".