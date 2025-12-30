Рейтинг@Mail.ru
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/varosyan-2065676516.html
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна - РИА Новости, 30.12.2025
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна
Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу на арест главы криминальной группировки Артака Варосяна, в СИЗО он останется как минимум до 26 января, сообщили РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T14:53:00+03:00
2025-12-30T14:53:00+03:00
происшествия
челябинск
россия
челябинская область
челябинский областной суд
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251126/obysk-2057688187.html
https://ria.ru/20251201/kriminal-2059052735.html
челябинск
россия
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, россия, челябинская область, челябинский областной суд, дело о квартире долиной
Происшествия, Челябинск, Россия, Челябинская область, Челябинский областной суд, Дело о квартире Долиной
Суд оставил в СИЗО организатора ОПГ "Артаковские" Варосяна

РИА Новости: глава ОПГ "Артаковские" останется в СИЗО до 26 января

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Челябинский областной суд не удовлетворил жалобу на арест главы криминальной группировки Артака Варосяна, в СИЗО он останется как минимум до 26 января, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Организатор ОПГ Артак Варосян не смог выйти из СИЗО и встретит Новый год за решеткой. Сегодня Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда Челябинска о мере пресечения в виде заключения под стражей задержанным сотрудниками УФСБ России и ГУМВД России по Челябинской области фигурантам, в том числе организатору ОПГ Варосяну Артаку, обвиняемым в вымогательстве под угрозой применения насилия в особо крупном размере", – сказал собеседник агентства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Силовики провели обыски у предполагаемого организатора ОПГ "Артаковские"
26 ноября, 13:10
Срок заключения под стражей – до 26 января, уточнил он.
Суд Челябинска 28 ноября арестовал главу криминальной группировки "Артаковские" Артака Варосяна. По словам источника, фигурант с начала 2000-х годов возглавлял одну из криминальных группировок Челябинска, занимающуюся преступлениями общеуголовной направленности, в том числе вымогательством, рейдерством, незаконным оборотом драгоценных металлов, совершением преступлений против личности.
Девятого декабря в правоохранительных органах уточняли РИА Новости, что силовики провели обыски у более десяти предполагаемых членов преступной группы в Челябинской области, были найдены незаконные предметы и вещества. Отмечалось, что обыски проходили и по местам проживания и деятельности задержанного и находящегося в следственном изоляторе Варосяна. Тогда, по словам собеседника агентства, рассматривался вопрос о возбуждении уголовных дел по иным эпизодам, устанавливались преступные связи фигурантов "в органах власти и силовых структурах региона".
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Суд заменил лидеру ОПГ в даркнете пожизненный срок на 23 года
1 декабря, 22:46
 
ПроисшествияЧелябинскРоссияЧелябинская областьЧелябинский областной судДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала