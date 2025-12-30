https://ria.ru/20251230/vagenkneht-2065783576.html
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Бундестаг Германии
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости.
Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала
Германию вернуться к политике дипломатии и разоружения, руководствуясь интересами экономики и социального благополучия.
"Нам нужна политика, ориентированная на дипломатию, разоружение и инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не на милитаризацию и перевооружение", - написала Вагенкнехт
в своем аккаунте в соцсети X.
По ее словам, путь по наращиванию вооружений, на который встала Германия
, "не спасает нашу экономику, а разрушает ее".
"И это помимо того факта, что значительная часть средств, выделяемых на военные нужды, уже направляется американским производителям оружия: каждый евро, вложенный в вооружение, - это деньги, которые можно было бы инвестировать в больницы, дороги, железные дороги, мосты, школы и университеты, тем самым устойчиво стимулируя экономику и создавая рабочие места", - заметила Вагенкнехт.
Бундестаг
ранее увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 год примерно до 108 миллиардов евро — самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.