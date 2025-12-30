Рейтинг@Mail.ru
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:39 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/vagenkneht-2065783576.html
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения - РИА Новости, 30.12.2025
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения
Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике дипломатии и... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:39:00+03:00
2025-12-30T23:39:00+03:00
в мире
германия
сара вагенкнехт
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:47:2048:1199_1920x0_80_0_0_8ce4939ec146a2d692a3813492dd4d62.jpg
https://ria.ru/20251230/nalogi-2065708806.html
https://ria.ru/20251228/ugroza-2065218695.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000716744_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_60f5f906fe52f7d9aedd894b6d4d309b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сара вагенкнехт, бундестаг германии
В мире, Германия, Сара Вагенкнехт, Бундестаг Германии
Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике разоружения

Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике дипломатии и разоружения

© AP Photo / Fabrizio BenschСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Fabrizio Bensch
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 30 дек - РИА Новости. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт призвала Германию вернуться к политике дипломатии и разоружения, руководствуясь интересами экономики и социального благополучия.
"Нам нужна политика, ориентированная на дипломатию, разоружение и инвестиции в гражданскую инфраструктуру, а не на милитаризацию и перевооружение", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети X.
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Опрос показал, сколько предприятий в Германии недовольны налогами
Вчера, 16:12
По ее словам, путь по наращиванию вооружений, на который встала Германия, "не спасает нашу экономику, а разрушает ее".
"И это помимо того факта, что значительная часть средств, выделяемых на военные нужды, уже направляется американским производителям оружия: каждый евро, вложенный в вооружение, - это деньги, которые можно было бы инвестировать в больницы, дороги, железные дороги, мосты, школы и университеты, тем самым устойчиво стимулируя экономику и создавая рабочие места", - заметила Вагенкнехт.
Бундестаг ранее увеличил оборонный бюджет Германии на 2026 год примерно до 108 миллиардов евро — самого высокого уровня со времен окончания холодной войны. В основном средства пойдут на закупки военной техники и боеприпасов, значительная часть которых финансируется за счет кредитов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
"Козлы отпущения". В Германии началась паника из-за угрозы от Украины
28 декабря, 19:47
 
В миреГерманияСара ВагенкнехтБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала