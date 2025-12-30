Рейтинг@Mail.ru
В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/uzbekistan-2065756496.html
В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование
В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование - РИА Новости, 30.12.2025
В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование
Узбекистан считает важным продолжать диалог по украинскому урегулированию, поддерживает все конструктивные инициативы, заявил пресс-секретарь узбекского МИД... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T19:04:00+03:00
2025-12-30T19:04:00+03:00
в мире
узбекистан
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
https://ria.ru/20251230/smi-2065640387.html
узбекистан
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, россия, украина
В мире, Узбекистан, Россия, Украина
В Узбекистане назвали важным продолжать украинское урегулирование

Бурханов: Ташкент считает важным продолжать диалог по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТАШКЕНТ, 30 дек - РИА Новости. Узбекистан считает важным продолжать диалог по украинскому урегулированию, поддерживает все конструктивные инициативы, заявил пресс-секретарь узбекского МИД Ахрор Бурханов.
"Считаем важным достигать взаимоприемлемых решений через переговоры, продолжать диалог и воздерживаться от любых шагов, усиливающих напряженность. Поддерживаем все конструктивные инициативы, способствующие миру, стабильности и долгосрочному решению", - написал Бурханов в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы СМИ о позиции узбекской стороны в конфликте между Россией и Украиной.
Он уточнил, что МИД Узбекистана внимательно следит за ситуацией между Россией и Украиной. "Приветствуем позитивную динамику и усилия по восстановлению диалога в процессе переговоров по урегулированию конфликта между двумя странами", - добавил Бурханов.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ: в Европе до чертиков напуганы перспективами урегулирования на Украине
Вчера, 13:11
 
В миреУзбекистанРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала