11:11 30.12.2025 (обновлено: 11:49 30.12.2025)
Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии в Твери
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывавший срок за коррупцию, вышел из колонии, сообщили РИА Новости в его близком окружении. РИА Новости, 30.12.2025
происшествия, ярославль, тверь, евгений урлашов, алексей лопатин, дмитрий донской
Происшествия, Ярославль, Тверь, Евгений Урлашов, Алексей Лопатин, Дмитрий Донской
Рассмотрение вопроса о продлении срока заключения экс-мэру Ярославля Евгению Урлашову. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывавший срок за коррупцию, вышел из колонии, сообщили РИА Новости в его близком окружении.
"Он только что вышел", — сказал собеседник агентства, встречавший Урлашова из колонии в Твери.
Урлашова задержали 2 июля 2013 года. Как установил суд, в течение полугода мэр и его подчиненные требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов утверждал, что не вымогал деньги, а суммой в 18 миллионов его просто хотели отблагодарить.
Летом 2016-го суд приговорил Урлашова к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Его помощник Алексей Лопатин получил семь лет, а еще одного фигуранта, бывшего заместителя мэра Дмитрия Донскова, оправдали.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
Генпрокуратура потребовала конфисковать участок земли у экс-мэра Ярославля
20 сентября, 14:33
 
