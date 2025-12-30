https://ria.ru/20251230/urlashov-2065593840.html
Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии в Твери
Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии в Твери - РИА Новости, 30.12.2025
Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии в Твери
Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, отбывавший срок за коррупцию, вышел из колонии, сообщили РИА Новости в его близком окружении. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T11:11:00+03:00
2025-12-30T11:11:00+03:00
2025-12-30T11:49:00+03:00
происшествия
ярославль
тверь
евгений урлашов
алексей лопатин
дмитрий донской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140455/04/1404550434_0:219:3071:1946_1920x0_80_0_0_eabc47bed83b81dab0d71d9cb4cfb492.jpg
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043180673.html
ярославль
тверь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/140455/04/1404550434_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_0bd49b7910558b3a316c4a876896b9e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, тверь, евгений урлашов, алексей лопатин, дмитрий донской
Происшествия, Ярославль, Тверь, Евгений Урлашов, Алексей Лопатин, Дмитрий Донской
Экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии в Твери
РИА Новости: экс-мэр Ярославля Урлашов вышел из колонии в Твери