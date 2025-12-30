https://ria.ru/20251230/urlashov-2065548684.html
Экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из колонии 30 декабря
Экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из колонии 30 декабря - РИА Новости, 30.12.2025
Экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из колонии 30 декабря
Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выйдет из колонии в Твери 30 декабря, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 30.12.2025
ЯРОСЛАВЛЬ, 30 дек - РИА Новости. Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выйдет из колонии в Твери 30 декабря, сообщил РИА Новости информированный источник.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что срок заключения Урлашова
истекает 2 января.
"Отпускают 30 декабря. Во сколько – трудно сказать, думаю, после 10 утра, а там как пойдет", - сказал собеседник агентства.
Урлашов летом 2016 года получил 12,5 года колонии строгого режима по громкому уголовному делу о коррупции. Его помощника Алексея Лопатина
приговорили к 7 годам колонии. Еще один фигурант дела, бывший заммэра Дмитрий Донсков
, был оправдан.
Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.