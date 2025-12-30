Экс-мэр Ярославля Урлашов выйдет из колонии 30 декабря

"Отпускают 30 декабря. Во сколько – трудно сказать, думаю, после 10 утра, а там как пойдет", - сказал собеседник агентства.

Как установил суд, Урлашов и несколько его подчиненных с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить.