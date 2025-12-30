Рейтинг@Mail.ru
Приговор экс-министру энергетики Свердловской области вступил в силу - РИА Новости, 30.12.2025
09:37 30.12.2025
Приговор экс-министру энергетики Свердловской области вступил в силу
Приговор экс-министру энергетики Свердловской области вступил в силу - РИА Новости, 30.12.2025
Приговор экс-министру энергетики Свердловской области вступил в силу
Приговор бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, осужденному на пять лет условно за взятку почти в 1 миллион рублей, вступил в... РИА Новости, 30.12.2025
происшествия, свердловская область, екатеринбург, россия, денис паслер, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Денис Паслер, Генеральная прокуратура РФ
Приговор экс-министру энергетики Свердловской области вступил в силу

РИА Новости: приговор свердловскому экс-министру ЖКХ Смирнову вступил в силу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Приговор бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, осужденному на пять лет условно за взятку почти в 1 миллион рублей, вступил в силу, апелляционных жалоб не поступило, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Жалоб на сегодняшний день не поступало, сегодня (приговор - ред.) вступил (в силу – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 12 декабря приговорил Смирнова к условному сроку на пять лет, на такой же срок лишил права занимать аналогичные прежней должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф на 4,41 миллиона рублей.
Смирнов 13 января покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, а уже 24 января суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий. Он заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.
По версии следствия, с начала 2023 года по март 2024 года Смирнов, будучи министром ЖКХ региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше четырех миллионов рублей за покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из указанной суммы сам министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей, поясняла прокуратура региона.
Также Смирнов был в списке ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", контроль над которыми получили бизнесмены, по данным надзорного органа, выводящие доходы холдинга за рубеж. Данный иск суд Екатеринбурга удовлетворил 10 октября.
Губернатор Свердловской области Денис Паслер 22 декабря назначил министром энергетики и ЖКХ региона Алексея Рубцова, который после ухода Смирнова курировал ведомство в статусе исполняющего обязанности.
