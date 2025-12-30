Приговор экс-министру энергетики Свердловской области вступил в силу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Приговор бывшему министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, осужденному на пять лет условно за взятку почти в 1 миллион рублей, вступил в силу, апелляционных жалоб не поступило, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

"Жалоб на сегодняшний день не поступало, сегодня (приговор - ред.) вступил (в силу – ред.)", – сказала собеседница агентства.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 12 декабря приговорил Смирнова к условному сроку на пять лет, на такой же срок лишил права занимать аналогичные прежней должности на государственной службе и в органах местного самоуправления и назначил штраф на 4,41 миллиона рублей.

Смирнов 13 января покинул пост министра энергетики и ЖКХ региона, который занимал с 2011 года, а уже 24 января суд арестовал его по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В середине июля мера пресечения была смягчена на запрет определенных действий. Он заключил досудебное соглашение и пошел на сделку со следствием.

По версии следствия, с начала 2023 года по март 2024 года Смирнов, будучи министром ЖКХ региона, его первый заместитель Игорь Чикризов и замминистра Андрей Кислицын получили через посредника взятку в сумме свыше четырех миллионов рублей за покровительство при выполнении контрактов проектирования объектов водоснабжения и водоотведения. Из указанной суммы сам министр получил более 980 тысяч рублей, Чикризов – не менее миллиона рублей, Кислицын – не менее 2,5 миллиона рублей, поясняла прокуратура региона.

Также Смирнов был в списке ответчиков по иску Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС", контроль над которыми получили бизнесмены, по данным надзорного органа, выводящие доходы холдинга за рубеж. Данный иск суд Екатеринбурга удовлетворил 10 октября.