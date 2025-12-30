Люди в районе площади Независимости в центре Киева. Архивное фото

Люди в районе площади Независимости в центре Киева

© AP Photo / Efrem Lukatsky Люди в районе площади Независимости в центре Киева

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Для многих жизнь в прифронтовой зоне оказалась лучше "гостеприимства" и "заботы" в тылу на контролируемых Киевом территориях. Дискриминация и бедность усугубляются отношениями с местными. В центральных и западных областях переселенцев зачастую считают людьми второго сорта. Как доводят людей до отчаяния — в материале РИА Новости.

Все хуже и хуже

По данным Минсоцполитики Украины, в стране более четырех миллионов внутренних переселенцев. В прошлом году вице-премьер Ирина Верещук признавала, что только два с половиной миллиона получают выплаты в две или три тысячи гривен в месяц в зависимости от льготной категории. Остальным материальная поддержка не полагается.

Самим заработать тоже непросто. Нардеп Анна Скороход утверждает, что при трудоустройстве существует некая "фильтрация".

При этом льготы незаконно присваивают родственники власть имущих. Так, сын мэра Умани Ирины Плетневой без каких-либо оснований получил инвалидность, статус переселенца, добился соцвыплат и спустил их в онлайн-казино.

Другая сторона проблемы: бытовые конфликты. Русскоговорящие украинцы с востока раздражают местных поборников "мовы".

В августе во Львове группа приезжих из Харькова беседовала на улице по-русски — обвинили в "сепаратистской риторике". Конфликт закончился вмешательством полиции.

© Фото : Национальная полиция Украины Украинская полиция во Львове © Фото : Национальная полиция Украины Украинская полиция во Львове

За родной язык достается и детям. В Белой Церкви трехлетняя девочка стала жертвой нападок в детском саду со стороны матери одного из воспитанников.

Во Львове русскоговорящего ребенка лишили в детсаду рождественского подарка, сообщает "Страна.ua". "Это не мое решение, а всех родителей, которые не хотят, чтобы их дети слышали русский в своем пространстве", — написала в соцсетях некая Александра Леченко. И прикрепила скрин из родительского чата с призывом "не поздравлять москворотых". Местные власти никак не отреагировали.

Сами по себе

Доклад Управления Верховного комиссара ООН констатировал: переселенцы с востока Украины сталкиваются с серьезными экономическими трудностями. В документе отмечается, что с 1 июня по 30 ноября 2025-го прифронтовые территории покинули более 130 тысяч человек. После эвакуации они оказались никому не нужны. За крышу над головой надо платить из собственного кармана, а аренда для многих просто неподъемная.

В ООН подчеркнули: Киев "не обеспечивает устойчивых решений" для размещения эвакуированных. Транзитных центров и доступного жилья катастрофически не хватает.

© AP Photo / Efrem Lukatsky Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве © AP Photo / Efrem Lukatsky Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "Укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве

Различные НКО, на которые возложили поддержку переселенцев, финансируются недостаточно. Особенно трудно пожилым и инвалидам.

"Некоторые внутренне перемещенные лица рассматривали возможность возвращения или возвращались в небезопасные районы из-за отсутствия средств для существования", — подвели итог в ООН.

Помощи не будет

Окружающие помогают приезжим не очень охотно. Разместить у себя людей бесплатно соглашаются немногие, а вот желающих поживиться на чужой беде — все больше. Украинское агентство недвижимости ЛУН констатирует: в городах — хабах для переселенцев и на западе страны аренда дорожает.

Так, однушка в Ужгороде стоит уже 20,8 тысячи гривен в месяц — в десять раз больше льготного пособия.

Украинские СМИ, ссылаясь на данные Единой базы внутренне перемещенных лиц, пишут, что за три года жильем обеспечили лишь 63 переселенца. А запросов — более полумиллиона. Причем только в 2022-м из бюджета на это потратили 1,2 миллиарда долларов.

Впрочем, ничто не мешает Киеву раздавать щедрые обещания. В планах властей выделять по два миллиона гривен (47,5 тысячи долларов) за оставленное жилье — инвалидам и участникам боевых действий.