Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ

"На должность руководителя офиса президента рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк… Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии ОПУ и президента. Человека, который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать влиять на все решения президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.