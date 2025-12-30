Рейтинг@Mail.ru
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065782446.html
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ
Новым главой офиса Владимира Зеленского вместо уволенного с этой должности Андрея Ермака может стать уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T23:23:00+03:00
2025-12-30T23:23:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_301a28077cae40d2642d91078dca9138.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065772933.html
https://ria.ru/20251230/zelenskij-2065772774.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054011891_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_cf28804addd346f4c63bc23cfac614b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак
Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ

Владислав Власюк может стать новым главой офиса Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Новым главой офиса Владимира Зеленского вместо уволенного с этой должности Андрея Ермака может стать уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав Власюк, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Киев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю
Вчера, 20:41
"На должность руководителя офиса президента рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк… Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии ОПУ и президента. Человека, который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать влиять на все решения президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации "Зеркала недели", должность уполномоченного по санкционной политике Власюк занимает с 2024 года. С 2020 года был внештатным советником офиса Зеленского. В 2021–2022 годах был советником в министерстве аграрной политики.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Зеленский пригласил Трампа посетить Украину
Вчера, 20:36
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала