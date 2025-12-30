Главой офиса Зеленского может стать Владислав Власюк, пишут СМИ

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Новым главой офиса Владимира Зеленского вместо уволенного с этой должности Андрея Ермака может стать уполномоченный по санкционной политике Украины Владислав Власюк, сообщило украинское издание "Зеркало недели".
Зеленский 28 ноября сообщил, что глава его офиса написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ об увольнении Ермака. Отставке Ермака предшествовали обыски в его квартире на форе коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
"На должность руководителя офиса президента рассматривается уполномоченный по санкционной политике Владислав Власюк… Судя по всему, Зеленский назначит на должность главы офиса человека, который не повлияет ни на политику, ни на моральные, ни на профессиональные критерии ОПУ и президента. Человека, который не будет мешать Андрею Ермаку продолжать влиять на все решения президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации "Зеркала недели", должность уполномоченного по санкционной политике Власюк занимает с 2024 года. С 2020 года был внештатным советником офиса Зеленского. В 2021–2022 годах был советником в министерстве аграрной политики.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
