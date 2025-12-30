На Украине арестовали адвоката Коломойского*

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвоката Сергея Стецюка, защищающего олигарха Игоря Коломойского*, сообщил украинский телеканал "Общественное"

"Печерский райсуд избрал адвокату Стецюку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,2 миллиона гривен (99,1 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".