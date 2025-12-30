https://ria.ru/20251230/ukraina-2065777473.html
На Украине арестовали адвоката Коломойского*
На Украине арестовали адвоката Коломойского*
На Украине арестовали адвоката Коломойского*
Суд на Украине избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвоката Сергея Стецюка, защищающего олигарха Игоря Коломойского*, сообщил украинский... РИА Новости, 30.12.2025
На Украине арестовали адвоката Коломойского Стецюка
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвоката Сергея Стецюка, защищающего олигарха Игоря Коломойского*, сообщил украинский телеканал "Общественное"
Ранее во вторник в офисе генпрокурора Украины
сообщили о задержании Стецюка по обвинению в завладении обманным путем 100 тысячами долларов.
"Печерский райсуд избрал адвокату Стецюку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,2 миллиона гривен (99,1 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сам Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. А в мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко
. Впоследствии суд лишил Коломойского возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
* Внесен в список террористов и экстремистов