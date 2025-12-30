Рейтинг@Mail.ru
На Украине арестовали адвоката Коломойского* - РИА Новости, 30.12.2025
22:10 30.12.2025
На Украине арестовали адвоката Коломойского*
На Украине арестовали адвоката Коломойского*
в мире
украина
киев
украина
киев
в мире, украина, киев
В мире, Украина, Киев
На Украине арестовали адвоката Коломойского*

На Украине арестовали адвоката Коломойского Стецюка

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде заключения под стражу адвоката Сергея Стецюка, защищающего олигарха Игоря Коломойского*, сообщил украинский телеканал "Общественное"
Ранее во вторник в офисе генпрокурора Украины сообщили о задержании Стецюка по обвинению в завладении обманным путем 100 тысячами долларов.
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия в суде. Кадр видео украинских СМИ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
На Украине продлили арест подозреваемому в ликвидации Парубия
18 декабря, 13:14
"Печерский райсуд избрал адвокату Стецюку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 4,2 миллиона гривен (99,1 тысячи долларов – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Сам Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО по обвинению сразу по нескольким делам. А в мае 2024 года офис генерального прокурора Украины предъявил Коломойскому обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как отмечало ранее украинское издание "Страна․ua", покушение было совершено на адвоката Сергея Карпенко. Впоследствии суд лишил Коломойского возможности внесения залога для выхода из СИЗО.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
17 декабря, 22:14
 
