На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю - РИА Новости, 30.12.2025
20:41 30.12.2025
На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю
На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю

Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения депутату Рады Киселю

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал подозреваемому в коррупции депутату Верховной рады Юрию Киселю меру пресечения в виде залога, пишет украинское издание "Страна.ua".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады - Киселю, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе - в получении неправомерной выгоды.
"ВАКС избрал народному депутату Юрию Киселю, подозреваемому в организации взяток за голосования в Верховной раде, меру пресечения в виде залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
НАБУ 27 декабря сообщило, что совместно с САП разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду из голосования в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводило следственные мероприятия в отношении депутата Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ
27 декабря, 20:00
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
