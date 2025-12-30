На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал подозреваемому в коррупции депутату Верховной рады Юрию Киселю меру пресечения в виде залога, пишет украинское издание "Страна.ua".

"ВАКС избрал народному депутату Юрию Киселю, подозреваемому в организации взяток за голосования в Верховной раде, меру пресечения в виде залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.