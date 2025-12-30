На Украине суд избрал меру пресечения депутату Рады Киселю

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал подозреваемому в коррупции депутату Верховной рады Юрию Киселю меру пресечения в виде залога, пишет украинское издание "Страна.ua".
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) ранее подтвердило предъявление обвинений пяти депутатам Верховной рады - Киселю, Евгению Пивоварову, Игорю Негулевскому, Ольге Савченко, Михаилу Лабе - в получении неправомерной выгоды.
"ВАКС избрал народному депутату Юрию Киселю, подозреваемому в организации взяток за голосования в Верховной раде, меру пресечения в виде залога", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
НАБУ 27 декабря сообщило, что совместно с САП разоблачило группу депутатов Верховной рады, извлекавших выгоду из голосования в парламенте. В это же время сотрудников агентств заметили в правительственном квартале Киева, где в том числе расположено здание Рады. По данным депутатов, НАБУ проводило следственные мероприятия в отношении депутата Киселя, приближенного к Владимиру Зеленскому и его бывшему первому помощнику Сергею Шефиру.
