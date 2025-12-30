Рейтинг@Mail.ru
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 30.12.2025
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях - РИА Новости, 30.12.2025
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях
На Украине уклонисты и дезертиры скрываются от мобилизации на частных предприятиях, например, на станциях техобслуживания или у аграриев, пишет украинское... РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
украина
николаевская область
дмитрий лубинец
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
николаевская область
украина, николаевская область, дмитрий лубинец, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях

На Украине дезертиры и уклонисты прячутся от мобилизации на частных предприятиях

Украинский военнослужащий под Киевом
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий под Киевом. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. На Украине уклонисты и дезертиры скрываются от мобилизации на частных предприятиях, например, на станциях техобслуживания или у аграриев, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Из уклонистов и самовольно оставивших часть - в "рабы". Как в Украине появилась схема "трудового убежища"… Уклонисты и военные, самовольно оставившие часть, скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на частных предприятиях, практически не выходя "в люди". Владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем, питанием и минимальной зарплатой, держа фактически их на положении рабов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Раде рассказали о массовом бегстве мобилизованных из учебных центров
15 ноября, 14:29
По информации издания, военнообязанные и сбежавшие из рядов ВСУ военнослужащие устраиваются на работу на частные предприятия, столкнувшихся с нехваткой кадров. Там они трудятся за относительно небольшую зарплату и живу. Такие "трудовые убежища" предоставляют, в частности, на станциях техобслуживания и у аграриев.
"На моем предприятии работает сейчас три таких человека… Все трое работают у меня безвылазно, живут на территории предприятия в помещении для персонала. Там есть все условия, печка, свет, вода, туалет на улице… И ребят, и меня это устраивает. ТЦК меня не трогают – договариваюсь", - приводит "Страна" слова предпринимателя из Николаевской области.
По его словам, некоторые владельцы агрофирм просто договариваются за деньги с сотрудниками военкомата, чтобы те не трогали их сотрудников.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении
12 декабря, 06:34
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Николаевская область, Дмитрий Лубинец, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
 
 
