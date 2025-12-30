СМИ: на Украине уклонисты скрываются от мобилизации на частных предприятиях

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. На Украине уклонисты и дезертиры скрываются от мобилизации на частных предприятиях, например, на станциях техобслуживания или у аграриев, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Из уклонистов и самовольно оставивших часть - в "рабы". Как в Украине появилась схема "трудового убежища"… Уклонисты и военные, самовольно оставившие часть, скрываются от ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на частных предприятиях, практически не выходя "в люди". Владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем, питанием и минимальной зарплатой, держа фактически их на положении рабов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
По информации издания, военнообязанные и сбежавшие из рядов ВСУ военнослужащие устраиваются на работу на частные предприятия, столкнувшихся с нехваткой кадров. Там они трудятся за относительно небольшую зарплату и живу. Такие "трудовые убежища" предоставляют, в частности, на станциях техобслуживания и у аграриев.
"На моем предприятии работает сейчас три таких человека… Все трое работают у меня безвылазно, живут на территории предприятия в помещении для персонала. Там есть все условия, печка, свет, вода, туалет на улице… И ребят, и меня это устраивает. ТЦК меня не трогают – договариваюсь", - приводит "Страна" слова предпринимателя из Николаевской области.
По его словам, некоторые владельцы агрофирм просто договариваются за деньги с сотрудниками военкомата, чтобы те не трогали их сотрудников.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
