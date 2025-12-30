Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали адвоката Коломойского*
18:19 30.12.2025 (обновлено: 22:49 30.12.2025)
На Украине задержали адвоката Коломойского*
На Украине задержали адвоката Коломойского* - РИА Новости, 30.12.2025
На Украине задержали адвоката Коломойского*
Украинский адвокат Сергей Стецюк, защищающий олигарха Игоря Коломойского*, задержан по обвинению в завладении обманным путем 100 тысячами долларов, сообщили во... РИА Новости, 30.12.2025
в мире, украина, сша
В мире, Украина, США
На Украине задержали адвоката Коломойского*

На Украине задержали адвоката Стецюка по подозрению в завладении $100 тысячами

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Украинский адвокат Сергей Стецюк, защищающий олигарха Игоря Коломойского*, задержан по обвинению в завладении обманным путем 100 тысячами долларов, сообщили во вторник в офисе генпрокурора Украины.
"Адвокату сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. По данным следствия, в июне–июле 2025 года адвокат организовал схему незаконного завладения средствами представителей предприятия, в отношении которого проводилась плановая налоговая проверка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
Фото обыска в доме Игоря Коломойского, опубликованное в соцсетях - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Суд в Киеве оставил Коломойского* под стражей
17 декабря, 22:14
По информации ведомства, подозреваемый сообщил предпринимателю о якобы выявленных налоговой нарушениях и предложил помочь ему решить вопрос.
"Действуя по предварительному сговору с помощником, подозреваемый путем обмана получил от представителей предприятия 100 тысяч долларов США за якобы содействие во избежание доначислений налогов", - отметили в офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье мошенничество. Имя адвоката не называют. По данным украинского издания Liga.net, речь идет о Сергее Стецюке, защищающем Коломойского.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Раде рассказали, что Коломойский* знает организаторов схемы Миндича
17 декабря, 19:06
 
