https://ria.ru/20251230/ukraina-2065747619.html
На Украине задержали адвоката Коломойского*
На Украине задержали адвоката Коломойского* - РИА Новости, 30.12.2025
На Украине задержали адвоката Коломойского*
Украинский адвокат Сергей Стецюк, защищающий олигарха Игоря Коломойского*, задержан по обвинению в завладении обманным путем 100 тысячами долларов, сообщили во... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:19:00+03:00
2025-12-30T18:19:00+03:00
2025-12-30T22:49:00+03:00
в мире
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_80985e35e7819d6d50c911a1b6cd1548.jpg
https://ria.ru/20251217/sud-2062771712.html
https://ria.ru/20251217/ukraina-2062752081.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048136728_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_907ce0c09d88e9aa84ef0138f57456b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша
На Украине задержали адвоката Коломойского*
На Украине задержали адвоката Стецюка по подозрению в завладении $100 тысячами
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости.
Украинский адвокат Сергей Стецюк, защищающий олигарха Игоря Коломойского*, задержан по обвинению в завладении обманным путем 100 тысячами долларов, сообщили
во вторник в офисе генпрокурора Украины.
"Адвокату сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. По данным следствия, в июне–июле 2025 года адвокат организовал схему незаконного завладения средствами представителей предприятия, в отношении которого проводилась плановая налоговая проверка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.
По информации ведомства, подозреваемый сообщил предпринимателю о якобы выявленных налоговой нарушениях и предложил помочь ему решить вопрос.
"Действуя по предварительному сговору с помощником, подозреваемый путем обмана получил от представителей предприятия 100 тысяч долларов США
за якобы содействие во избежание доначислений налогов", - отметили в офисе генпрокурора.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по статье мошенничество. Имя адвоката не называют. По данным украинского издания Liga.net, речь идет о Сергее Стецюке, защищающем Коломойского.
* Внесен в список террористов и экстремистов