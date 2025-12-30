На Украине задержали адвоката Коломойского*

"Адвокату сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах. По данным следствия, в июне–июле 2025 года адвокат организовал схему незаконного завладения средствами представителей предприятия, в отношении которого проводилась плановая налоговая проверка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора.