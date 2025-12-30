Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Украины решил создать систему для проведения референдумов - РИА Новости, 30.12.2025
16:54 30.12.2025 (обновлено: 16:58 30.12.2025)
ЦИК Украины решил создать систему для проведения референдумов
ЦИК Украины решил создать систему для проведения референдумов - РИА Новости, 30.12.2025
ЦИК Украины решил создать систему для проведения референдумов
Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о решении создать информационную коммуникационную систему "Всеукраинский референдум" и попросила парламент и РИА Новости, 30.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
украина
2025
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
ЦИК Украины решил создать систему для проведения референдумов

ЦИК Украины решил создать автоматизированную систему проведения референдумов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Украины сообщила о решении создать информационную коммуникационную систему "Всеукраинский референдум" и попросила парламент и кабмин выделить на это деньги, говорится в сообщении ЦИК.
Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Владимиром Зеленским во Флориде заявил, что вопрос положений мирного урегулирования конфликта на Украине потребует проведения референдума или голосования в парламенте. В свою очередь Владимир Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана урегулирования конфликта на Украине.
"Комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Всеукраинский референдум" как компонента Единой информационной-аналитической системы "Выборы" путем ее модернизации. А также утвердила порядок создания указанной системы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.
В комиссии отметили, что обратились в Верховную раду и кабмин с просьбой выделить для этого деньги, а также попросили международных партнеров о помощи в создании такой системы.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
