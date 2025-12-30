ЦИК Украины решил создать систему для проведения референдумов

"Комиссия приняла постановление о создании автоматизированной информационно-коммуникационной системы "Всеукраинский референдум" как компонента Единой информационной-аналитической системы "Выборы" путем ее модернизации. А также утвердила порядок создания указанной системы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК.