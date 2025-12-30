Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 30.12.2025 (обновлено: 16:21 30.12.2025)
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Лавров назвал главную цель Европы в конфликте на Украине
Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
россия
мирный план сша по украине
европа
украина
россия
в мире, европа, украина, россия, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Россия, Мирный план США по Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Главная цель Европы – сохранить киевский режим, чтобы подготовить новую агрессию против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные. Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны", - говорится в заявлении министра на сайте внешнеполитического ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ
Основные спонсоры Киева наносят ему удар в спину
29 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияМирный план США по Украине
 
 
