Специальная военная операция на Украине
 
16:02 30.12.2025
"Изо всех сил". СМИ забили тревогу после "удара" Украины по Франции
"Изо всех сил". СМИ забили тревогу после "удара" Украины по Франции
"Изо всех сил". СМИ забили тревогу после "удара" Украины по Франции

Le Figaro: помощь Украине может ухудшить долговые проблемы Франции

© Pixabay / PexelsВид на Париж
Вид на Париж - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Pixabay / Pexels
Вид на Париж. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Денежная помощь Киеву может ухудшить долговые проблемы Франции, пишет Le Figaro.

"Пока Франция изо всех сил пытается принять сбалансированный бюджет, выделяемые европейскими лидерами кредиты Украине, финансируемые за счет госдолга, вызывают вопросы", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Франция находится в топе стран-членов Европейского союза с наибольшей задолженностью, ее госдолг достиг 117% ВВП.

"Эта ситуация должна была бы спровоцировать массовую обеспокоенность, однако сейчас, напротив, она вызывает только тревожную коллективную попытку отрицания реальности", — пишет издание.

Государство убеждает граждан, что кредит Украине в 90 миллиардов евро будет возмещен за счет гипотетических российских военных репараций, говорится в материале. Но в это никто всерьез не верит — заем на самом деле представляет собой пожертвование под видом кредита — пожертвование, 20% от которого будет профинансировано Францией.

Ранее в Брюсселе прошел саммит, по итогам которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаЕвросоюзКиев
 
 
