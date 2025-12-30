Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах - РИА Новости, 30.12.2025
15:37 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065695867.html
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах - РИА Новости, 30.12.2025
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что украинские сотрудники военкоматов убивают мобилизованных в стенах учреждений. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T15:37:00+03:00
2025-12-30T15:37:00+03:00
На Украине признали, что мобилизованных убивают в военкоматах

Украинский омбудсмен Лубинец: на Украине мобилизованных убивают в военкоматах

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец признал, что украинские сотрудники военкоматов убивают мобилизованных в стенах учреждений.
"Система сейчас в таком состоянии, что у нас на территории военкоматов людей убивают", - заявил Лубинец в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы). Запись интервью опубликована на YouTube-канале Гордона.
Сотрудники Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В Ивано-Франковской области сотрудник ТЦК покончил с собой
28 декабря, 22:39
Лубинец заявил, что такие случаи не единичны и рассказал об одном из них, который он держит на личном контроле. По словам чиновника, мужчина добровольно пришел в военкомат по повестке, предупредил родных о намерении вступить в ВСУ, после чего связь с ним оборвалась. На следующий день с его близкими связались из местной больницы, заявив, что мобилизованный умер в медучреждении.
Британская газета Financial Times со ссылкой на украинских военных и экспертов ранее писала, что Киев испытывает серьезные проблемы с численностью ВСУ, мобилизацией и дезертирством, из-за чего на некоторых участках фронта совсем нет военных.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
*Лицо, признанное террористом и экстремистом на территории РФ
Жители Одессы пытаются освободить мужчину, которого задержали сотрудники ТЦК - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Одессе жители отбили у ТЦК раненого мужчину, сообщают СМИ
27 декабря, 19:43
 
В миреУкраинаРоссияКиевДмитрий ЛубинецВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
