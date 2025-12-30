"Шон Дэвид МакВей... служил как иностранный гражданин в силах специальных операций Украины", - добавляется в публикации на сайте телеканала.

Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.