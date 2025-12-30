Рейтинг@Mail.ru
На Украине ликвидировали наемника из Аляски, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
14:24 30.12.2025
На Украине ликвидировали наемника из Аляски, сообщили СМИ
На Украине ликвидировали наемника из Аляски, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.12.2025
На Украине ликвидировали наемника из Аляски, сообщили СМИ
Военный из города Анкоридж в штате Аляска, служивший в ВСУ, уничтожен на Украине, сообщает американский телеканал KTUU. РИА Новости, 30.12.2025
2025
в мире, украина, аляска, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
В мире, Украина, Аляска, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На Украине ликвидировали наемника из Аляски, сообщили СМИ

KTUU: на Украине ликвидировали наемника ВСУ из Анкориджа

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военный из города Анкоридж в штате Аляска, служивший в ВСУ, уничтожен на Украине, сообщает американский телеканал KTUU.
По данным телеканала, ветеран армии США Шон Дэвид МакВей был ликвидирован 12 декабря. Ранее военный участвовал в военных операциях в Афганистане с 2010 по 2014. KTUU добавляет, что МакВей стал служить на Украине с 2022 года.
"Шон Дэвид МакВей... служил как иностранный гражданин в силах специальных операций Украины", - добавляется в публикации на сайте телеканала.
Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
На Украине ликвидировали двух американских наемников, сообщили СМИ
В миреУкраинаАляскаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
