МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Военный из города Анкоридж в штате Аляска, служивший в ВСУ, уничтожен на Украине, сообщает американский телеканал KTUU.
По данным телеканала, ветеран армии США Шон Дэвид МакВей был ликвидирован 12 декабря. Ранее военный участвовал в военных операциях в Афганистане с 2010 по 2014. KTUU добавляет, что МакВей стал служить на Украине с 2022 года.
"Шон Дэвид МакВей... служил как иностранный гражданин в силах специальных операций Украины", - добавляется в публикации на сайте телеканала.
Официальные данные о количестве ликвидированных с начала СВО американских наемников отсутствуют. Открытые источники информации позволяют говорить о более чем сотне.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
22 декабря, 13:41