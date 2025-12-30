Рейтинг@Mail.ru
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 30.12.2025
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный - РИА Новости, 30.12.2025
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный
Украинские операторы БПЛА убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Литкин. РИА Новости, 30.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
украина
2025
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный

Украинец Литкин рассказал об убийстве военными ВСУ сдавшегося в плен сослуживца

Киев
Киев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Литкин.
"Вывезли в какое-то село другое. Мы зашли, залезли в эту копанку небольшую, еле влезли в нее... Подошли разведчики ваши, спросили: "Какая бригада?". Сказали: "Это не наша, выходите, поднимайте руки"... Когда нас вывели, уже взяли нас, украинский дрон, получается, убил моего напарника", - сказал Литкин.
