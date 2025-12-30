https://ria.ru/20251230/ukraina-2065654993.html
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный - РИА Новости, 30.12.2025
Операторы дронов ВСУ убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал пленный
Украинские операторы БПЛА убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Литкин. РИА Новости, 30.12.2025
ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинские операторы БПЛА убили сдавшегося в плен сослуживца, рассказал РИА Новости украинский военнопленный Владимир Литкин.
"Вывезли в какое-то село другое. Мы зашли, залезли в эту копанку небольшую, еле влезли в нее... Подошли разведчики ваши, спросили: "Какая бригада?". Сказали: "Это не наша, выходите, поднимайте руки"... Когда нас вывели, уже взяли нас, украинский дрон, получается, убил моего напарника", - сказал Литкин.