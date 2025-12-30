Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на церемонии совместного фотографирования глав делегаций стран БРИКС в рамках XVI саммита БРИКС в Казани

Альтернативы нет. О чем предупредили мировые лидеры после атаки на Валдай

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости, Михаил Катков. Налет ВСУ на резиденцию Владимира Путина — серьезная угроза мирным переговорам, считают главы многих государств. Руководители США, Индии, Китая, Пакистана, Узбекистана, Никарагуа и других стран осудили действия Киева. К чему приведет провокация Зеленского — в материале РИА Новости.

Ночной налет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь с 28 на 29 декабря киевский режим предпринял террористическую атаку на резиденцию президента в Новгородской области. В операции участвовал 91 ударный БПЛА. Все уничтожены, информации о пострадавших нет.

"Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены. При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена", — подчеркнул Лавров.

Зеленский отрицает попытку теракта. Он утверждает, что этими обвинениями Москва якобы пытается помешать его переговорам с США.

© AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде © AP Photo / Alex Brandon Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков указал, что Зеленский при поддержке западных СМИ хочет снять с себя ответственность за теракт, сделав вид, что вообще ничего не было. "Здесь я хотел бы все-таки напомнить рождественское обращение Зеленского и те слова, которые он говорил в адрес Путина", — отметил Песков.

Международная реакция

Мировые лидеры выразили обеспокоенность случившимся. Так, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин лично проинформировал Дональда Трампа об инциденте. Их телефонный разговор состоялся сразу после встречи американского лидера с Зеленским в Мар-а-Лаго. По словам Ушакова, Трамп был шокирован атакой и поблагодарил Господа за то, что нынешняя администрация не передала Киеву крылатые ракеты "Томагавк".

Сам президент США так прокомментировал случившееся журналистам: "Это нехорошо. Сейчас неподходящее время для этого. Одно дело — атаковать, потому что они атакуют. Другое дело — атаковать его дом. Я очень разозлился из-за этого".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди тоже осудил нападение. "Текущие дипломатические усилия представляют собой самый жизнеспособный путь к прекращению боевых действий и достижению мира. Мы призываем все заинтересованные стороны оставаться на этом пути и избегать любых действий, способных навредить процессу", — сказал он.

В Пекине озвучили близкую позицию. "Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать эскалации военных действий и воздерживаться от провокаций, чтобы способствовать деэскалации ситуации и создать условия для политического урегулирования кризиса", — заявил официальный представитель МИД Линь Цзянь.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф был особенно резок. "Мы осуждаем нападение на резиденцию его превосходительства Владимира Путина. Этот гнусный акт представляет собой серьезную угрозу безопасности и стабильности, особенно в то время, когда предпринимаются усилия, направленные на установление мира. Пакистан выражает свою солидарность с президентом России, а также с правительством и народом России. Мы вновь заявляем о твердом неприятии всех форм насилия и действий, направленных на подрыв безопасности и угрозу миру", — заявил он.

Сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили Путину письмо со словами поддержки.

"От имени нашего народа и правительства примирения и национального единства мы выражаем вам нашу самую решительную солидарность в связи с террористическим актом Украины. <…> Вполне логично, что фашизм ведет себя именно так, пытаясь свести на нет силу переговоров, направленных на приближение мира в этом важном регионе планеты. Мы высоко оцениваем неустанные усилия и действия России во главе с вами, направленные на то, чтобы благодаря всем усилиям в рамках диалога и переговоров мир, в котором мы так отчаянно нуждаемся, стал реальностью. Вперед, брат президент Путин, ваши усилия по достижению мира признаны и поддержаны народами всего мира", — говорится в послании.

© AP Photo / Alfredo Zuniga Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа © AP Photo / Alfredo Zuniga Президент Никарагуа Даниэль Ортега во время выступления в Манагуа

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в телефонной беседе с Путиным решительно осудил атаку на его резиденцию. "Подчеркнуто, что подобные акты представляют угрозу стабильности и безопасности, в том числе в рамках усилий, направленных на достижение долгосрочного мира", — отмечается в коммюнике пресс-службы узбекистанского лидера.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев тоже "решительно осудил провокационную атаку украинских беспилотников" на резиденцию Путина.

В МИД ОАЭ подтвердили "солидарность с президентом России, а также правительством и народом России" и вновь подчеркнули "непоколебимое неприятие всех форм насилия".

Неотвратимые последствия

Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов считает, что теперь позиция Москвы по условиям мира с Украиной ужесточится.

"Кремль настаивает на непубличности переговоров, поэтому конкретные изменения сразу могут быть незаметны, но они неизбежны. Что касается вырождения украинских властей, то, по существу, этот процесс давно завершился. Киев далеко не в первый раз наносит удары по невоенным объектам", — подчеркнул он.

© Фото : Балицкий Евгений/Telegram Атака БПЛА со стороны ВСУ по частному домовладению в Васильевке © Фото : Балицкий Евгений/Telegram Атака БПЛА со стороны ВСУ по частному домовладению в Васильевке

Политолог Александр Дудчак считает, что Россия в качестве ответного шага могла бы нанести удар по резиденции Зеленского. В то же время отмечает, что даже его ликвидация не приведет к принципиальным изменениям в ходе СВО и переговоров.

"Смерть Зеленского способна доставить моральное удовлетворение, но вместе с тем нельзя исключать, что он мог быть не в курсе готовящегося теракта. В Киеве есть силы, выступающие против любых компромиссов с Москвой. В конце концов, никакого практического смысла в нападении на резиденцию не было. Единственное объяснение – попытка срыва переговоров. С другой стороны, для России не столь важно, кто именно планировал и исполнял теракт. Зеленский и вся его команда давно заслужили трибунал", — отметил эксперт.