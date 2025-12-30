В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 75 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, заявила во вторник заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук.
В ходе брифинга Юхимчук заявила о поражении энергетической инфраструктуры в Черниговской области и последовавших за этим отключениях электроснабжения в регионе.
"На утро без электроснабжения остается более 75 тысяч потребителей (в Черниговской области -ред.). Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях", - заявила Юхимчук на брифинге, запись которого опубликована в Telegram-канале украинского минэнерго.
Количество обесточенных населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях Юхимчук не назвала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.