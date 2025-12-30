Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:50 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065651088.html
В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света
В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света - РИА Новости, 30.12.2025
В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света
Более 75 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, заявила во вторник заместитель министра энергетики Ольга... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:50:00+03:00
2025-12-30T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_e3ca14c215a715d30247af5fd941c862.jpg
https://ria.ru/20251230/ukraina-2065560440.html
https://ria.ru/20251223/ukraina-2064112224.html
черниговская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/133975/25/1339752542_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_65bcb1f3625e4a4795cf1cd478088dae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черниговская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света

В Черниговской области более 75 тыс потребителей остались без электроснабжения

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Более 75 тысяч потребителей остались без электроснабжения в Черниговской области на севере Украины, заявила во вторник заместитель министра энергетики Ольга Юхимчук.
В ходе брифинга Юхимчук заявила о поражении энергетической инфраструктуры в Черниговской области и последовавших за этим отключениях электроснабжения в регионе.
Уничтоженный танк Леопард 1 ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Месяц катастрофы": на Западе заявили о переломном моменте для Украины
07:03
"На утро без электроснабжения остается более 75 тысяч потребителей (в Черниговской области -ред.). Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях", - заявила Юхимчук на брифинге, запись которого опубликована в Telegram-канале украинского минэнерго.
Количество обесточенных населенных пунктов в Харьковской и Сумской областях Юхимчук не назвала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
На Западе сделали громкое заявление об окончании конфликта на Украине
23 декабря, 15:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала