В Черниговской области более 75 тысяч потребителей остались без света

"На утро без электроснабжения остается более 75 тысяч потребителей (в Черниговской области -ред.). Также есть полностью или частично обесточенные населенные пункты в Харьковской и Сумской областях", - заявила Юхимчук на брифинге, запись которого опубликована в Telegram-канале украинского минэнерго.