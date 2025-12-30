Украинский пленный рассказал, что получил срок за отказ от мобилизации

ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Антон Боднар рассказал РИА Новости, как был осужден на три года за отказ от мобилизации.

"Я не хотел служить, я не явился по повестке и за это меня посадили на три года в тюрьму", – сказал Боднар.