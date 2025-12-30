ДОНЕЦК, 30 дек - РИА Новости. Украинский военнопленный Антон Боднар рассказал РИА Новости, как был осужден на три года за отказ от мобилизации.
"Я не хотел служить, я не явился по повестке и за это меня посадили на три года в тюрьму", – сказал Боднар.
По его словам, спустя некоторое время он вышел раньше назначенного срока находясь под домашним арестом. Тем не менее, несмотря на наличие соответствующих документов, позднее он был пойман и насильно мобилизован сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования и социальной поддержки, так на Украине называют военкоматы - ред.).
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.